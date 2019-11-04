　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

黃國昌爆鼎興案新內幕　官股金控旗下租賃公司經理涉嫌收黑錢150萬元　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立委黃國昌表示，第一金租賃公司經理劉松翰租賃經理辦理鼎興公司授信案期間，竟收150萬元的黑錢。（圖／記者紀佳妘攝）

▲立委黃國昌表示，第一金租賃公司經理劉松翰租賃經理辦理鼎興公司授信案期間，涉嫌收取150萬元的黑錢。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

立委黃國昌今（4）日爆出，第一金租賃公司經理劉松翰辦理鼎興公司授信案期間，涉嫌向鼎興集團財務主管江美玉收黑錢150萬元，而檢調報告也提及租賃公司非屬金控公司員工，因此無法定罪，可見是金融監理的大漏洞。對此，財政部長蘇建榮坦言不知道有收黑錢的情事；金管會主委顧立雄則說，司法部分由檢調偵辦。

立委黃國昌在財委會質詢時表示，第一金控租賃公司經理劉松翰辦理鼎興集團康德公司、富輪公司、頌展公司等授信案期間，涉嫌向鼎興集團財務主管江美玉收取150萬元的「黑錢」，質疑租賃公司是金融監理的漏洞，進一步詢問財政部是否知道該案。

請繼續往下閱讀...

財政部長蘇建榮坦言「鼎興詐貸案我們知道，但收黑錢不知道」。

▲▼立委黃國昌表示，第一金租賃公司經理劉松翰租賃經理辦理鼎興公司授信案期間，竟收150萬元的黑錢。（圖／記者紀佳妘攝）

黃國昌又問，金管會對第一金進行裁罰，是否有考量一銀租賃經理人收錢的問題？檢調報告提及，租賃公司非屬金控公司員工，因此無法定罪，從中可見金融監理的大漏洞，金管會是否該補強這塊？

金管會主委顧立雄指出，相關不當收受利益，除了金控法有所規範外，刑法也有相關規定。先前已針對內稽內控裁罰200萬元，至於金控下的租賃公司則由檢調辦理。

顧立雄強調，當時裁罰是針對銀行的內稽內控進行處置，若收錢要看內控是否有到位，按照該案件，第一金底下的租賃公司，不受金管會直接監管，而是屬於一般公司，因此特別背信的議題，仍要看主管機關經濟部。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
快訊／韓國瑜座談爆怒轟記者：你哪一家的！故意扭曲我的話
iPhone 12外型曝光！搭四鏡頭、縮小瀏海　回歸十年前設
快訊／BTS柾國出車禍！　撞上計程車送醫
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

Smart智富／退休管理將成資產管理新戰場

群光電能第3季營收獲利雙創新高　前3季獲利賺贏去年全年

台股續創29年新高有一定支撐力道　顧立雄點出後續看5大關鍵點

對台26條釋台商利多　經部：5G通訊產業被壟斷不利台廠

電子三雄強勢領漲　台股收盤大漲157點、成交量達1,566億元

黃國昌爆鼎興案新內幕　官股金控旗下租賃公司經理涉嫌收黑錢150萬元　

台泥號召百人參與太魯閣馬拉松　賽後原路返回清道

鴻海波段新高！市值破1.2兆元　郭台銘10月來財產增加202億元

Fitbit宣布2020年起產品不再是中國製造！生產線全面移出　並向美申請關稅豁免

台中火力發電廠減煤「5年500萬噸」 台電：減煤是現在進行式

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

Smart智富／退休管理將成資產管理新戰場

群光電能第3季營收獲利雙創新高　前3季獲利賺贏去年全年

台股續創29年新高有一定支撐力道　顧立雄點出後續看5大關鍵點

對台26條釋台商利多　經部：5G通訊產業被壟斷不利台廠

電子三雄強勢領漲　台股收盤大漲157點、成交量達1,566億元

黃國昌爆鼎興案新內幕　官股金控旗下租賃公司經理涉嫌收黑錢150萬元　

台泥號召百人參與太魯閣馬拉松　賽後原路返回清道

鴻海波段新高！市值破1.2兆元　郭台銘10月來財產增加202億元

Fitbit宣布2020年起產品不再是中國製造！生產線全面移出　並向美申請關稅豁免

台中火力發電廠減煤「5年500萬噸」 台電：減煤是現在進行式

讓新竹站上世界舞台　林智堅推城市外交打造核心城市

勞資協商竟罵部屬「幹X娘」　桃園捷運幹部公然侮辱被訴

剛搬來每晚霉味轟炸！　租屋哥問「洗冷氣誰出錢」？　網：很多房東都不管

環保團體指台南地下水污染嚴重　台水六區：台南自來水水源未使用地下水民眾安心

女星遭質疑修圖過頭怒槓網友　再發文砲轟「放尊重不然就滾！」

快訊／韓國瑜工商座談爆怒轟記者：你哪一家的！故意扭曲我的話

Smart智富／退休管理將成資產管理新戰場

命案卷宗飄神祕香水味　檢察官神感應驗屍破「張鶴齡殺妻女案」

群光電能第3季營收獲利雙創新高　前3季獲利賺贏去年全年

【廣編】中壢景觀2房！3分鐘Costco、國小第一排預售

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

財經熱門新聞

美元升勢近尾聲　4主流外幣投資術一次看

立委批財長蘇建榮「不知世上苦人多」　蘇反擊：上學是父親標會　

準備剁手　雙11信用卡祭高回饋

回應韓國瑜「學貸免息說」　財長：貸款不是免費午餐　

台積電開盤再刷新高　台股再創29年新高紀錄

鴻海波段新高！市值破1.2兆元　郭台銘10月來財產增加202億元

港幣匯價創近16個月新低　換新台幣5萬多賺到近2千元

Fitbit宣布2020年起生產基地全面移出中國大陸　並向美申請關稅豁免

美施壓台積電不出貨華為？台積電：沒這回事

影／小資族定期定額投資　破除第一桶金迷思...先存30萬元也很好

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

送子女結婚基金　這樣送最划算

黃國昌爆鼎興案新內幕　官股金控旗下租賃經理涉嫌收黑錢150萬元

更多熱門

相關新聞

UBI車險削價競爭踩紅線　金管會要求檢討不是禁賣

UBI車險削價競爭踩紅線　金管會要求檢討不是禁賣

金管會鼓勵保險公司推出UBI車險保單，不過立委施義芳今（4）日質疑，今年6月起就沒有任何一家再推新商品，據了解是「金管會要暫停UBI上市許可，就算是過去核准也不行」，踩到金管會紅線；金管會保險局對此指出，不是不讓業者推出，而是請他們檢討削價競爭。

時力與民眾黨可合作？徐永明：擴張選票的方法

時力與民眾黨可合作？徐永明：擴張選票的方法

亂掃QR Code被騙　金管會訂3控管機制

亂掃QR Code被騙　金管會訂3控管機制

黃國昌夜宿東區　致敬無殼蝸牛

黃國昌夜宿東區　致敬無殼蝸牛

黃國昌批國民黨：連在野都不及格

黃國昌批國民黨：連在野都不及格

關鍵字：

金管會顧立雄黃國昌一銀黑錢租賃

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

兒墜橋亡！輿論轟「沒顧好」　父：要幾度傷害我們

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

狗主問防咬沙發　闆娘聽品種秒打槍

受虐貓咬她牙流血　1年後超黏人

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面