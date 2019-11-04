黃國昌爆鼎興案新內幕　官股金控旗下租賃公司經理涉嫌收黑錢150萬元　

▲立委黃國昌表示，第一金租賃公司經理劉松翰租賃經理辦理鼎興公司授信案期間，涉嫌收取150萬元的黑錢。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

立委黃國昌今（4）日爆出，第一金租賃公司經理劉松翰辦理鼎興公司授信案期間，涉嫌向鼎興集團財務主管江美玉收黑錢150萬元，而檢調報告也提及租賃公司非屬金控公司員工，因此無法定罪，可見是金融監理的大漏洞。對此，財政部長蘇建榮坦言不知道有收黑錢的情事；金管會主委顧立雄則說，司法部分由檢調偵辦。

立委黃國昌在財委會質詢時表示，第一金控租賃公司經理劉松翰辦理鼎興集團康德公司、富輪公司、頌展公司等授信案期間，涉嫌向鼎興集團財務主管江美玉收取150萬元的「黑錢」，質疑租賃公司是金融監理的漏洞，進一步詢問財政部是否知道該案。

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財政部長蘇建榮坦言「鼎興詐貸案我們知道，但收黑錢不知道」。

黃國昌又問，金管會對第一金進行裁罰，是否有考量一銀租賃經理人收錢的問題？檢調報告提及，租賃公司非屬金控公司員工，因此無法定罪，從中可見金融監理的大漏洞，金管會是否該補強這塊？

金管會主委顧立雄指出，相關不當收受利益，除了金控法有所規範外，刑法也有相關規定。先前已針對內稽內控裁罰200萬元，至於金控下的租賃公司則由檢調辦理。

顧立雄強調，當時裁罰是針對銀行的內稽內控進行處置，若收錢要看內控是否有到位，按照該案件，第一金底下的租賃公司，不受金管會直接監管，而是屬於一般公司，因此特別背信的議題，仍要看主管機關經濟部。

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