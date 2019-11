她「搭橡皮艇購物」慘被大風離奇吹走　海上漂流160公里受困3天奇蹟生還

▲女子搭橡皮艇去對岸買個東西,竟然演變成海上漂流。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

紐西蘭一名女子近來和英籍丈夫一同至希臘遊艇旅行,獨自乘坐橡皮艇外出購物時,不幸被海風吹走橫跨愛情海,整整在海上漂流了3天才終於被人找到,尋獲時出現嚴重脫水現象,幸好送醫治療後已無大礙。

45歲紐西蘭女子近來獨自搭乘橡皮艇,前往福萊甘茲羅斯島(Folegandros)購物,然而當她計畫返回丈夫的遊艇時,不小心海風吹走,慘被困在海上整整漂流了3天,漂流距離長達160公里。

警方接獲報案後,緊急出動6艘海軍船以及一架海上巡邏機,最後終於在克里特島以北80公里處找到失蹤女子,她被人發現時出現脫水現象,狀態十分虛弱,據了解,她其實是一位海上經驗豐富的航海員,曾多次參加大型帆船比賽,後來已順利和丈夫團聚。

