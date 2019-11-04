她「搭橡皮艇購物」慘被大風離奇吹走　海上漂流160公里受困3天奇蹟生還

▲女子搭橡皮艇去對岸買個東西，竟然演變成海上漂流。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭一名女子近來和英籍丈夫一同至希臘遊艇旅行，獨自乘坐橡皮艇外出購物時，不幸被海風吹走橫跨愛情海，整整在海上漂流了3天才終於被人找到，尋獲時出現嚴重脫水現象，幸好送醫治療後已無大礙。

45歲紐西蘭女子近來獨自搭乘橡皮艇，前往福萊甘茲羅斯島(Folegandros)購物，然而當她計畫返回丈夫的遊艇時，不小心海風吹走，慘被困在海上整整漂流了3天，漂流距離長達160公里。

警方接獲報案後，緊急出動6艘海軍船以及一架海上巡邏機，最後終於在克里特島以北80公里處找到失蹤女子，她被人發現時出現脫水現象，狀態十分虛弱，據了解，她其實是一位海上經驗豐富的航海員，曾多次參加大型帆船比賽，後來已順利和丈夫團聚。

She went shopping on the Greek island of Folegandros. On completion, she contacted her husband to say she was on her way back — the Kiwi sailor never arrived.https://t.co/PBIGmGtJ5R — nzherald (@nzherald) November 4, 2019

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