台中火力發電廠減煤「5年500萬噸」 台電：減煤是現在進行式

▲台電擴大燃煤電廠降載，台中電廠降載量為去年5.4倍。圖為台中電廠。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

秋冬空污季來臨，台電公司今（4）日表示，台中火力發電廠用煤量持續下降，從103年的1839萬噸，降至107年的1597萬噸，今年在擴大降載及端末管控等措施搭配下，全年用煤量可進一步大幅降低，預估5年減少超過500萬噸用煤量，等於減少100億度以上的發電量。

台電指出，台中火力發電廠今年在空污季全廠停機2部，非空污季停機1部，再加上擴大降載及環保停機措施，全年用煤量將遠低於中市府核發登載於許可證上的1600萬噸，預估今年用煤量將較103年減少超過500萬噸。

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中火經大幅減煤，台電表示，今年的發電量相較於103年，將減發超過100億度，但反觀臺中市105、106、107年用電量成長率為台灣本島縣市之冠，如此消長，今年中部地區用電已出現「供需不平衡」的情況；經統計，中部地區今年前十月約有81%時間，需依賴北部與南部透過輸電線路跨區輸送電力來支援。

台電指出，未來考量供電情勢，有計畫降低用煤量及排放。預計113年起，中火2部新建燃氣機組陸續上線啟用後，4部燃煤機組轉為備用，於春夏非空污季期間、AQI小於100，且備轉容量率低於8%時才啟用，未來用煤量將因此更為降低，再輔以上述環保改善作為後，中火污染物排放將減少六至七成。

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