Fitbit宣布2020年起產品不再是中國製造！生產線全面移出　並向美申請關稅豁免

▲Fitbit。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

Google出價21億美元收購的智慧手錶廠商Fitbit，還是持續想方設法降低成本，最新宣布將從明年1月起，準備將追蹤健康穿戴裝置與智慧手錶的生產地移出中國大陸，避免美國針對中國大陸製造產品實施的 Section 301 關稅；而且在還沒完全移出前，會向美國政府申請關稅豁免。

Fitbit財務總監奇斯林（Ron Kisling）表示，由 2020 年 1 月起，旗下所有追蹤器和智慧手錶產品都不再是中國製造。這是近期宣布將生產線撤出中國的眾多廠商之一，之前三星和 Sony 的手機生產線都確定搬到越南和泰國；蘋果和 Google 亦將部分產品生產線轉移到其他國家。

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Fitbit在中國大陸製造的手腕通訊穿戴裝置，自9月1日起，輸入美國時，都被加徵15%關稅。如今，Fitbit申請關稅豁免的理由是，Fitbit被加課關稅將會導致華為等中國大陸的科技公司攻占更多的美國市場，幫助中國達成蒐集資料蒐集、監控的目標。

而美國貿易代表辦公室（USTR）是否批准這項豁免關稅，主要會考量幾個條件，例如：產品是否只有中國大陸能供應、加徵的關稅是否對公司或美國利益造成嚴重經濟損害等等。Fitbit的主張也因而強調，雖然台灣與南韓也生產類以手腕穿戴裝置，但都由競爭者完全擁有或約定生產；目前手腕通訊穿戴裝置最大的生產地仍是在中國大陸。

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