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豪灑4億讓「女生免費搭公車」！他被批政策買票...嗆對手：有膽就學我

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實習記者陳妙津／綜合報導

印度德里大都會區「德里國家首都轄區」自10月29日起，開始實施女性搭公車免費政策，由政府提供公車業者補助款，讓任何女性都能免費搭乘5500輛冷氣及無冷氣公車。首都轄區首席部長、普通黨人黨魁克里瓦爾（Arvind Kejriwal）則表示，「這是印度安全與女性就業的歷史性一步。」

據印度媒體報導，雖然印度人口為世界第二多，但女性勞動力參與度是全球最低，對女性的暴力行為卻相當普遍，例如2012年時，竟有女大生在公車上慘遭輪姦及毆打，最終傷重不治，引發了大規模抗議活動，也讓印度婦女安危備受關注。

過去要搭乘沒有冷氣的公車需花費5盧比至25盧比（約新台幣2至10元），有冷氣的公車票價則要10盧比至50盧比（約新台幣4至20元），往往是女性一大負擔。而今印度政府已撥款14億盧比（約新台幣5億元），補助公車業者，印製1500萬張粉紅車票，一張面額10盧比（約新台幣4元），讓女性可以在10月29日至明年10月31日期間，免費搭乘德里大都會5500輛有冷氣及無冷氣公車。

這項政策6月時公布，計畫讓女性免費使用公車及地鐵，印度政府為此撥出29億盧比做預算，15億盧比（約台幣5億元）用於免費搭乘地鐵，但因受法院質疑，目前還沒有施行，僅免費搭公車實行計畫。克里瓦爾也表示，未來公車上將有1.3萬名維安官員，在2000萬人的大都會中保障常搭公車的85萬名婦女人身安全。

印度小老百姓黨主席克里瓦爾（Arvind Kejriwal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）。（圖／達志影像／美聯社）

24歲的拉索爾在德里某間公司擔任助理，政策實施後，她將每個月都能省下約2000盧比（約新台幣850元）的通勤費，「對收入不超過1萬或1.5萬盧比（約台幣6400元）的女性來說，這個政策很有幫助。」家庭主婦黛維則表示，「對不常使用公車的我而言還好，不過將對通勤上班的女性產生積極改變。」

該項政策也讓反對黨痛批是選舉買票，並稱應該惠及學生及老年人。印度總理莫迪則說，克里瓦爾是為了首都轄區2020年2月的議會選舉而準備。但被克里瓦爾反唇相譏，「我是為了人民的福祉而努力，在這些問題上，反對黨應該超脫政治，與其批評不如跟進我，一起實施這個政策。」

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