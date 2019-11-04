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外媒：美國政府施壓台積電不出貨華為　台積電：沒這回事

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▲▼台積電創辦人張忠謀記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

台積電發言人孫又文。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

外媒報導，美國政府因為華為拿晶片來做飛彈，要求台積電不要出貨給華為。對此台積電表示，否認（deny）接獲美國政府施壓、要求不對華為出貨。

《金融時報（Finacial Times）》引述美國政府官員指出，過去一年來，華盛頓政府不止一次地要求蔡英文政府，要對台積電限制出貨給華為；上個月美國政府又再度提醒台灣外交部：「華為的晶片被用來製造飛彈，且這些飛彈正瞄準台灣」，以此來暗示台積電出貨給華為的風險。

請繼續往下閱讀...

台積電發言人孫又文表示，完全沒這回事，也質疑《金融時報》為什麼不找台積電求證。孫又文強調，台積電否認接獲美國政府施壓不出貨給華為，台灣政府也沒有對台積電提出任何有關不出貨給華為的要求。

近期台積電在中美貿易戰話題下，頻頻成為國際媒體矚目焦點，包括美國國防部因關切國防安全考量，關切台積電在美國大客戶的出貨；市場更傳出，美國政府期望台積電到美國設廠等。對此，台積電董事長劉德音表示，成本考量下，短期不會考慮赴美設廠，但會密切美國客戶們保持聯繫，會盡量幫助客戶保持市場競爭力，同時兼顧國防安全。

台積電創辦人張忠謀上周六出席運動會時指出，台積電在當前的紛亂時代中，是非常重要的公司，因為台積電是IT界供應鏈非常重要的一環，因此反成為「地緣策略家的必爭之地」。對照近期台積電頻頻登上國際版面，確實印證了張忠謀的說法。

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