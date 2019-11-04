亂掃QR Code被盜帳號詐騙　金管會訂定3大控管機制

▲根據統計，截至今年8月底，有28家銀行參與QR Code共通支付服務，總交易金額達478億元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

手機掃碼支付（QR Code）近年來蓬勃發展，不過卻屢屢出現詐騙事件，金管會今（4）日赴財委會針對「QR Code共通標準推動情形」等進行專題報告，同時要求銀行公會擬定相關安控規範，設下3大控管機制，避免詐騙案件再度發生。

根據統計，截至今年8月底，有28家銀行參與QR Code共通支付服務（含發卡行及收單行），推廣商家達8.28萬家，整合生活帳單有5,765種，可使用卡數達917萬張卡，總交易金額達478億元、總交易筆數達1,078萬筆。

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現在有越來越多人使用QR Code掃描，不過支付業者發展不同規格，欠缺妥適控管，近期卻傳出消費者因掃描偽造的QR Code，因此遭到詐騙。金管會對此表示，財金公司已在2017年推動QR Code共通支付標準，並請銀行公會訂定相關安控規範，以確保交易的正確性和安全性。

為因應並防範國內QR Code掃描支付風險，金管會已督導銀行公會訂定「金融機構提供QR Code掃描支付應用安全控管規範」，設下3大控管機制，首先是明定QR Code訊息傳輸安全及應用程式設計要求。

再者是收款跟付款不能使用同一組QR Code應以「專碼專用」為原則；第三是由付款客戶行動裝置產生供收款單位掃描的QR Code應限定使用時效，且最多僅能使用一次，以避免QR Code被攔截，期盼能有效防範詐騙案件發生。

金管會表示，財金公司已就QR Code共通支付標準的技術規格訂定，以及安全防偽驗證機制建立等，取得相關發明專利，受到智慧財產權的保護；依據台灣金融服務業聯合總會調查統計，截至2018年止銀行業、證券業、保險業及金融周邊單位共取得金融科技專利（含發明及新型專利）975件，未來將持續鼓勵金融機構取得專利，藉此提升競爭力。

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