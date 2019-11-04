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學貸免息　立委與財長槓上　財長：上學是標會而來　都有繳息

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▲▼國民黨立委賴士葆,財長蘇建榮。（圖／記者吳靜君攝）

▲國民黨立委賴士葆與財長蘇建榮因「學貸免息」之說，再度槓上。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

針對國民黨總統候選人韓國瑜提出「學貸免息」，國民黨立委賴士葆今（4）日再度與財政部長槓上，賴士葆質詢時尚表示直說「你就是不知道世上苦人多」、蘇建榮則回應「我上學都是父親標會而來，都要繳息」。

韓國瑜所提出學貸免息的政策，引起社會討論。立法院財政委員會今日針對「QRcode　共通標準推動情況、金融資訊安全、智慧財產權保護」相關問題進行討論，財政部也出席參與接受質詢，在此會議上，蘇建榮與國民黨立委針對「學貸免息」政策正面交鋒。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委賴士葆、曾銘宗等，都關心政府到底要不要推動「學貸免息」的問題。賴士葆表示，公股銀行針對慶富案、綠能等相關貸款，百億元的貸款都貸出去了；但是學貸不僅金額並不高；且從台銀、土銀的數據來看，逾放比已不高。賴士葆表示，「我們所強調的是學貸『免息』，不是『免還』，並不是免費的午餐」並指出，蘇建榮也是苦學而出，卻不能夠體會學生的壓力，不知道「世上苦人多」。

而「無法體會世上苦人多」此話一出，引發蘇建榮不滿，蘇建榮直說「我上學的時候，都是父親標會，所借的錢我都有繳息」。顯示，蘇建榮強調自己可以體會學生借貸學習的壓力。

而蘇建榮再度強調，現行的學貸是在學期間不用繳息、不用還本；出社會後的4年之內，就只要繳息不用還本的「寬限期」；如果真的經濟情況有困難，還可以申請延長4年，所以最長有8年寬限期，政府已經考慮了年輕人的經濟情況和減輕年輕人的負擔壓力。

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