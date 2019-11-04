長女餐科生DIY　學泡台灣茶配日式和菓子展現茶飲文化

▲長榮女中餐飲科茶飲文化特色班學生，學習日式茶點製作、泡功夫茶的技巧，也讓學生從中吸收業者的經營手法及創意表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在日式建築內學做和菓子、在知名茶坊學泡台灣茶，長榮女中餐飲科茶飲文化特色班學生，進行頗具文化內涵的戶外教學，這趟旅程，除了學習茶點的製作、泡功夫茶的技巧，也讓學生從中吸收業者的經營手法及創意表現。

位於烏山頭水庫北側的八田與一紀念園區，裏頭的日式建築群翻修啟用後，成為熱門的觀光景點，長榮女中姐妹校、與八田與一同來自日本石川縣的北陸學院，每年來台參訪時，都會安排學生前往園區巡禮及追思，因為這層淵源，長女也安排第1屆茶飲文化班的學生，前往園區進行戶外教學。

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西拉雅國家風景區與民間業者合作，目前園區內的「赤堀宅」，由製菓工坊進駐，「阿部宅」則提供古琴體驗。學生先前往赤崛宅，學做日式和菓子，指導老師身穿和服，純手工示範和菓子做法，學生們也正襟危坐、專注學習，完成了外形似花朵綻放的和菓子，接著則在阿部宅欣賞古琴演奏，並在導覽人員介紹下，進行園區巡禮。

中午則安排前往由台南發跡、知名的茶館學泡文人茶。業者準備台灣金萱及鐵觀音，從茶道文化、茶具擺放、泡茶動作及儀態等，進行完整的體驗教學。學生品嘗自己泡的台灣高山茶、搭配的茶點則是剛完成的和菓子，這樣的課程讓他們直呼好特別，感覺自己的氣質與技術提升了不少。

長女校長蔡玉敏表示，茶飲文化班與一般餐飲科教學有些許不同，在基礎中西餐課程裏，融入了茶點、茶餐、茶飲及茶道文化，除了戶外教學，學校也鼓勵學生多參與活動或競賽；去年配合百貨業者，結合高粱酒與台灣烏龍茶，進行另類調酒表演，最近參加新市農會毛豆甜點比賽則獲得佳作。

蔡玉敏校長說，台南茶飲行業蓬勃發展，希望透過這樣的教學方式，讓學生除精進技藝，也從中學習業者的創意經營手法、媒合就業機會。她更進一步指出，長女已有132年歷史，學校重製歷代校服，校內的紅樓更是罕見西式洋樓融合台灣三合院建築的市定古蹟，這些都是教學體驗的珍貴資產。學生也能效法業者，穿著清朝、日式制服，在紅樓內親手做台南特色茶點、泡茶，並學習做觀光導覽，情境創意教學可望啟發他們更多的創業靈感。

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