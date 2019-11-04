法國跨境巴士翻覆33輕重傷　擋風玻璃全碎「車身破大洞」滿地殘骸

▲ 這起事故造成4人重傷、29人輕傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

法國北部3日當地上午發生重大翻覆事故，一輛跨境長途巴士倒在A1高速公路旁邊的草地上，擋風玻璃整片碎裂，車身更被衝擊力道撞出大洞，導致33人受傷，其中4人傷勢嚴重。目前已知傷者來自英國、法國、日本、澳洲等9個國家，巴士公司FlixBus表示，公司已經與當局展開密切聯繫，確認事故發生原因。

BBC報導，該輛巴士原定自法國巴黎開往英國倫敦，但當地3日上午約莫11時左右，車輛在北部城市亞眠（Amiens）附近的A1高速公路出口發生翻覆意外，事後一行人被送往當地醫院接受治療。

根據巴士公司FlixBus的說法，當時車上包含32名乘客及1名司機。據了解，當時車上除了8名英國人之外，還有11名法國人、5名美國人、2名羅馬尼亞人，另有西班牙、澳洲、日本、斯里蘭卡、東非國家模里西斯（Mauritius）各1人。

根據現場畫面，翻覆在草地上的巴士受損嚴重，擋風玻璃整片碎裂，車身最前方被撞出大洞，車尾上半部整片被掀開，殘骸散落一地，可見當時撞擊力道有多猛烈。目前英國駐法國大使館已證實事故消息，英國外交部也表示，政府已經和法國當局接觸，「會竭盡全力協助任何需要幫助的英國人。」

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FlixBus haven't had a great time of late. Hard to understand as those slip roads from A1 to A26 aren't sharp. You can go round them on the limiter in a truck > France crash: Britons among 33 injured as bus overturns - BBC News https://t.co/Vk5abMWgFl — Luke Vernon (@LukeVernon) November 3, 2019

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