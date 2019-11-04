集中營裡被脫衣凌虐　二戰法國抵抗運動成員享壽103歲

▲二戰時期許多百姓都成為納粹的戰俘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

伊維特.倫迪（Yvette Lundy）是法國抵抗運動的成員之一，11月3日逝世於法國北部小鎮埃佩爾奈（Epernay），享壽103歲。在二戰間抵抗納粹對法國的佔領以及統治不遺餘力，以自己工作的的公權力，私下幫助流亡者與猶太家庭，讓他們免於被逮捕的命運。

伊維特生長在由7個兄弟姐妹組成的家庭，在1940年代是一名學校的老師，同時也為市政廳工作，在那時偷偷提供幫助給難民及猶太人，讓他們逃離不人道對待的生活，而這些逃離的人有一部分被她收留到哥哥的農場裡。

在1944年6月，她的行徑曝光遭到武裝人員逮捕，被羈押至巴黎再轉送到集中營裡，被迫脫光所有衣物凌虐持續一年之久。重獲自由的她選擇沉默不讓真相曝光，直到1959年，在教育部的推動之下，她開始到處向學生們分享那些年的經歷。對於那一年多來的回憶她表示，在那裡身體是赤裸的，腦袋是受重創的，自己就像是一個洞，一切的一切都非常空虛。

Yvette Lundy: French Resistance member who survived Nazi camps dies at 103 https://t.co/cQ6OeZGaFy — BBC News (World) (@BBCWorld) 2019年11月3日

▲伊維特·倫迪在2017年接受法新社訪問



伊維特.倫迪在2017年受到法國政府授予法國大公爵榮譽勳章，同年受到法新社的採訪時她表示，直到今天，睡前仍然想著那時在集中營的生活。

當地11日將舉行紀念典禮，埃佩爾奈市長弗朗克.勒羅伊（Franck Leroy）表示，她代表了法國最黑暗的歷史中的榮譽，是所有人的榜樣。當地議會主席克里斯蒂安.布魯恩（Christian Bruyen）也表示，她將一生奉獻教育，讓更多人知道這個世紀的命運哪裡在流血。

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