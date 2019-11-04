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Smart智富／退休管理將成資產管理新戰場

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　鄭杰

退休議題無疑是2019年台灣資產管理市場中最熱門的議題，基金平台基富通所推出的「好享退」全民退休投資專案吸引約4萬名投資人參與扣款。其中，群益投信為基富通「好享退」專案所發行的全民退休組合基金，更創下募集近百億元的亮眼成績。

然而，當今全球市場居高不下，投資人究竟該如何調整其退休金布局的策略？《Smart智富》月刊特別專訪群益投信董事長賴政昇，分享其對台灣退休金市場的觀察，以及對台灣投資人退休金準備的建議。詳見以下專訪紀要：

《Smart智富》月刊記者問（以下簡稱「問」）：群益如何看待台灣退休金資產管理市場，群益爭取退休金市場大餅的優勢又是什麼？

賴政昇答（以下簡稱「答」）：我認為，退休管理將是資產管理業者的下一個決勝關鍵。也因此過去幾年來，群益投信發展的核心概念就是環繞著「退休」所推動，從投入大量資源爭取私校退撫基金自主投資計畫、基富通的「好享退」專案，加重發展債券ETF等保守穩健、低波動型產品，完整產品需求，這些全部都是環環相扣的策略和產品。

請繼續往下閱讀...

而目前群益在發展退休業務上最大的優勢，就是過去3年私校退撫基金的績效。當然，我們過去參與私校退撫基金顧問的招標，無法預知大環境會怎麼變化，但就是盡量去做好。慶幸的是，經過這段時間繳出不錯的成果，也累積了實務上的經驗和成績，雖然只是初步開始，但至少我們已先卡好這個位置了。「好享退」專案也是如此，募集資金只是起點，更重要的是日後的績效，畢竟建立任何品牌效應，要取得外界的認同，絕不只是IPO（首次公開發行），更重要的是之後的延續。

問：當前全球資產評價皆居高檔，面對估值偏高的市場，許多投資人在準備退休金時因此卻步。你對此有什麼建議？

答：其實，無論是哪個時間點，投資人投資時都會卻步，無論高低點皆然，這是人性問題，而想要克服人性問題就要運用機械式的投資機制，「定期定額」就是非常適合一般投資人使用的投資方式。

畢竟，擇時永遠是困難的，與其煩惱市場處於高點或低點，提早開始長期投資才是關鍵，因此倒不如及早利用定期定額的方式開始累積資產、準備退休金，不僅能對抗人性，解決分散進場時點集中的問題，更能有紀律地攤平投資成本。而且這樣的投資方式只要長期執行必定能夠彰顯效果，就算是從高點起扣，最後也能獲利出場。

除此之外，投資資金的設定也是能否長期投資的關鍵。設定投資的金額與其追求大量投入，更重要的是不至於對於日常生活開支造成太大壓力，如此一來才能持續在市場中投資，不會輕易受市場波動影響而中斷定期定額的投資。

問：近2年以來，債券ETF的發行非常蓬勃，種類數量皆多。債券ETF在投資人退休準備上可以扮演什麼角色？

答：ETF具有交易便利、資訊透明度高、管理費相對便宜的特質，債券ETF還具穩定配息的特色，更因海外債券ETF配息來自境外，享有稅負優惠，因此就退休的長期規畫來看，很適合作為退休規畫的工具。

此外，退休規畫多搭配年金觀念，期望每個月有定期的現金流，目前國內的債券ETF多設計為季配息，分為1、4、7、10月，2、5、8、11月，以及3、6、9、12月3種，因此只要搭配得宜，就可以自組月月領息的債券ETF組合。

在選擇個別產品方面，目前台灣市場中的債券ETF種類已經相當多，給予投資人在挑選產品上相當大的彈性，但挑選產品還是要回歸個人的投資風險屬性。切勿忘記，風險和報酬永遠是相應而生，若是期望高報酬，則勢必也要具備有高風險承受度。

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