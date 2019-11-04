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泰國野生動物保護區80隻大象集體狂奔　踩死3名柬埔寨勞工

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▲泰國大象,大象,泰國清邁。（示意圖／記者陳涵茵攝）

▲泰國北柳府野象集體狂奔，共3人被踩死。（示意圖／記者陳涵茵攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

泰國北柳府野生動物園保護區10月31日發生一起意外，80多隻大象不明原因集體狂奔，森林中的3座工棚瞬間被踩壞，棚子內6名柬埔寨籍勞工急忙逃跑，仍有3人不幸被大象踩死，其中2名遇難者還是一對夫妻。

根據泰國每日新聞報導，北柳府Khao Ang Rue Nai野生動物保護區僱用柬埔寨勞工在樹林中砍伐桉樹。事發當天有4名工人去村裡喝酒，留下6名勞工留守，突然間一群大象從遠處集體奔跑過來，一名40歲的柬埔寨勞工當場死亡，另外有2人下落不明。

軍警和園區工作人員立刻展開搜救，在案發地點方圓200公尺內地毯式搜查，終於找到一對夫妻的遺體，男子約23歲，而女子約19歲，兩人的遺體相距50公尺，但全身已經被大象踩踏得看不清模樣。據悉，從死狀看起來，這對夫妻應該是從200公尺外的工棚逃跑出來，希望可以找到安全的位置尋求庇護，但因為大象數量過多，遍佈整個樹林，兩人最終無路可逃，雙雙慘死在森林中。

北柳府交代相關單位協助家屬處理後事，並且繪製出野象奔跑的路線圖，並發給各村的村長及負責人，禁止在大象會出沒的危險區域紮營，希望類似的憾事不再發生。

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