全球最富公司準備上市！沙烏地阿美市值1.5兆美元　狠甩蘋果、微軟50%

▲沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）證實，正計畫在利雅德證券交易所（Riyadh stock exchange）上市，這可能是全球規模最大的首次公開募股（IPO）。沙烏地阿美預估市值在1.2兆美元，商界人士推測，約會釋出1%至2%的股數掛牌。若是釋出2%的股份，就會超越阿里巴巴成為史上最大的IPO案。

沙烏地阿美董事長阿爾魯馬亞（Yasir al-Rumayyan）3日在記者會中表示，資本市場署董事會現已發布最新決議，批准沙烏地阿美部分股份登記發行的申請，但目前沒有海外上市的計畫。《紐約時報》指出，王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）希望阿美石油公司能以2兆美元估值上市，但外界推估市值約在1.2兆美元，IPO後的市值落1.5兆美元似乎是相較合理的數字。

沙烏地阿美是全球石油產業龍頭，去年淨收入（net income）達到1110億美元，今年上半年的淨利也已達到680億美元。若最終以1.5兆美元成交，仍多出目前全球市值最高的微軟（Microsoft）與蘋果（Apple）近50%，目前這兩家公司的市值約在1兆美元。

▲沙烏地阿美執行長納瑟（Amin Nasser）。（圖／路透）



中國電商阿里巴巴在2014年以250億美元，高掛全球最大規模首次公開募股紀錄至今。若是沙烏地阿美拿出其中2%的股份掛牌，罵麼就會擠下阿里巴巴，成為全球最大規模的IPO案；若僅拿出1%，則以150億美元排名第11。目前預計10日對外公布首次公開募股說明書。

BBC報導指出，沙烏地阿拉伯在1973年至1980年間，收購整間公司，讓沙烏地阿美正式成為國有企業。而沙國的石油儲存量僅次於委內瑞拉，壟斷的石油業也讓其開採成本非常低，讓它成為全球規模最大的非上市公司。英國IG Group分析師比徹姆（Chris Beauchamp）認為，沙烏地阿美的估價非常困難，「尤其投資該企業風險極高，除了油價的不穩定外，該地的政治局勢更會讓投資人卻步。」

▲沙烏地阿美煉油廠9月遭無人機攻擊。（圖／路透）



今年9月，沙烏地阿美的阿布蓋格（Abqaiq）及胡賴斯（Khurais）油田石油設施遭到無人機攻擊，大火造成設備嚴重損壞。執行長納瑟（Amin Nasser）也在記者會中表示，沙烏地阿美仍是全球最可靠的石油公司，「這是歷史性的計畫，根據公司評估，這些攻擊部會對業務、財務或營運狀況造成實質性的影響。」

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مقتطفات من المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح هذا اليوم بحضور رئيس مجلس الإدارة، معالي الأستاذ ياسر الرميان ورئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، الذي تضمن الإعلان التاريخي عن نية الشركة طرح جزء من أسهمها للاكتتاب في السوق المالية السعودية "تداول" pic.twitter.com/Zz0FqM6HEG — أرامكو (@Saudi_Aramco) November 3, 2019

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