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保母帶上學…巴西5歲童遭「背後狂刺」亡　兇手：魔鬼叫我殺的

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▲▼女童,女孩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲巴西女童在上學途中遭刺身亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

巴西一名保母日前帶著一對兄妹前往學校時，結果突然被一名男子從背後攻擊，保母立刻拉著兩名孩子逃跑，但年僅5歲的女童跌倒後兇手壓倒在地狂刺，並發出詭異的笑聲。男子遭逮捕後向警方表示，這是他與魔鬼達成的交易。而當局也證實，兇手是一名精神疾病患者，有毒品前科，且行兇當下正戴著電子腳鐐。

綜合外媒報導，巴西一名年僅5歲的女童，日前由保母帶著和7歲大的哥哥準備去學校時，在路上突然遭到一名男子襲擊。根據保母說法，當時男子先從背後刺了孩子一刀，她立刻拉著兩個孩子逃跑，但5歲的妹妹跌倒後，被男子追上狂刺，「我試圖擋在他跟孩子中間，但他完全不停手，還一邊瘋狂大笑。」

行兇完後，男子試圖逃跑但被周圍路人擋下痛毆，警方趕到現場後發現女童已當場身亡，並立刻將兇手送醫。根據驗屍報告指出，女童身上共有5處刀傷，幾乎刀刀致命。

警方表示，兇手是現年25歲的蘇托（Pinto Nogueira Souto），他在2個月前因吸食毒品出獄，目前還戴著電子腳鐐。蘇托行兇後聲稱，他常常聽到來自另一個世界的聲音，讓他活得相當痛苦，所以決定要跟魔鬼做交易，因為只要殺死一個孩子，就再也不會聽到聲音。而據調查，蘇托前一晚還吸了整夜的古柯鹼。

儘管蘇托的家屬聲稱，他患有精神分裂症，並提供醫生所開立的證明，但警方仍認為，蘇托在行兇當下的意識非常清楚。警方發言人卡瓦略（Olavo de Carvalho）表示，目前兇手已經被送到康塔根（Contagem）監獄，「他的行為是有意識的，他非常清楚自己在做什麼，他必須接受審判。」

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