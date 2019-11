加州野火燒掉4萬公頃！川普砲轟州長沒作為　揚言扣住救災金援

▲ 野火過去2週摧毀加州近4萬公頃土地。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國加州野火不斷,近幾周摧毀近10萬英畝(約4萬公頃)土地,還有數千人被迫離開家園;10月底又爆發瑪麗亞大火(Maria Fire),延燒至今。美國總統川普(Donald Trump)為此在推特上指責民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)的環境政策,還揚言要撤回聯邦援助。

《法新社》報導,2018年加州北部的野火導致86人喪命,川普當時便歸咎於加州森林管理不善,昨天再度在推特上稱紐森的森林管理「做得很糟」。他3日在一連串推文中讚揚消防員的努力,但指責紐森為迎合環保主義者,未聚焦於防火措施。

川普寫道,「每年野火肆虐、加州燃起大火時都是同一回事,他(紐森)就會跑來跟聯邦政府要求金援。這種事不會再有了。州長,採取行動吧。」向來對川普的環境政策採取批評態度的紐森則回覆,「既然你不相信氣候變化,就無法參與這場對話。」

