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加州野火燒掉4萬公頃！川普砲轟州長沒作為　揚言扣住救災金援

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▲▼北加州野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 野火過去2週摧毀加州近4萬公頃土地。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州野火不斷，近幾周摧毀近10萬英畝（約4萬公頃）土地，還有數千人被迫離開家園；10月底又爆發瑪麗亞大火（Maria Fire），延燒至今。美國總統川普（Donald Trump）為此在推特上指責民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）的環境政策，還揚言要撤回聯邦援助。

《法新社》報導，2018年加州北部的野火導致86人喪命，川普當時便歸咎於加州森林管理不善，昨天再度在推特上稱紐森的森林管理「做得很糟」。他3日在一連串推文中讚揚消防員的努力，但指責紐森為迎合環保主義者，未聚焦於防火措施。

川普寫道，「每年野火肆虐、加州燃起大火時都是同一回事，他（紐森）就會跑來跟聯邦政府要求金援。這種事不會再有了。州長，採取行動吧。」向來對川普的環境政策採取批評態度的紐森則回覆，「既然你不相信氣候變化，就無法參與這場對話。」

紐森9月簽署一系列旨在改善加州野火預防、緩解及應對措施的法案，日前受訪時表示，「由於氣候變化造成的極端天氣，加州各地過去幾周來發生數千起火災。我們正努力對抗大火，而川普則對我們的解決方案發動攻擊。」

事實上，川普1月便曾在推特上威脅切斷聯邦資金，「數十億美元被用於加州森林大火。如果進行適當的森林管理，這些火災永遠不會發生。除非他們採取行動（這是不太可能的），否則我已經下令聯邦緊急事務管理署（FEMA）不再提供資金。這是對生命和金錢的侮辱！」紐森當時則回應，他正努力實現森林管理現代化，且災害與重建和政治無關。

►加州野火威脅雷根總統圖書館　當局發布「紅色警告」緊急撤離
►加州野火燒出電企破產危機　桑普拉關閉南美業務賣給陸企

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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