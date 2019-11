英研究：驗血能提早5年得知罹乳癌…成功率近80%　4年內可臨床應用

▲未來有機會提早5年透過「驗血」得知是否罹乳癌。(圖/取自免費圖庫Pexels)



記者張方瑀/綜合報導

英國最新研究證明,只要透過血液檢測,就有機會在未出現病徵前5年,得知是否罹患乳癌。研究人員透過血液檢測,能夠得知病患體內是否有癌細胞所誘發的「自體抗體」存在,在實驗中的成功辨識率近80%。儘管還需進一步驗證,但研究人員有信心可以在4至5年內投入臨床使用。

這項由諾丁漢大學(Nottingham University)醫學院執行的研究,3日在「國家癌症研究大會」(NCRI)上發表。研究中指出,當癌細胞出現時會產生「抗原」(antigen),該化學物質會誘發「自體抗體」(auto-antibodies)出現,他們則試圖透過檢測人體中的自體抗體,推測他們是否由腫瘤細胞的抗原(TAAs)所誘發。

研究小組採集了90名乳癌患者與90名非乳癌患者的血液進行比較,檢測他們的血液中是否含有「自體抗體」。結果顯示,透過抗體的存在與否,成功識別出79%的非乳癌患者,研究成員丹妮雅(Daniyah Alfattani)表示,「實驗證明乳癌確實會誘發對抗特定腫瘤抗原的自體抗體,我們也成功從血液中識別出這些抗體,若是未來能提高檢測的準確性,就能透過驗血來提早得知是否罹癌。」

