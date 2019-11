印度德里空污彷彿「毒氣室」！　霧霾壟罩…逾30航班被迫改道

▲印度德里霧霾嚴重,許多航班被迫改道。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合外電報導

印度德里(Delhi)因空污進入公衛緊急狀態,情況持續惡化,空氣品質指數3日飆破「危險」等級。首席部長克利瓦(Arvind Kejriwal)指出,整座城市彷彿變成「毒氣室」,已經「達到無法忍受」的程度,呼籲中央政府提供解決方案。據了解,由於霧霾太厚,導致能見度過低,已有超過30個航班被迫改道。

I think we are heading towards Delhi recording the most polluted day in the history of world!! Most of the Delhi areas are showing an AQI of 999 because the meters can't record above that. This is a DISASTER!#DelhiAirEmergency pic.twitter.com/5pY52i5QPw