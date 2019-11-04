印度德里空污彷彿「毒氣室」！　霧霾壟罩…逾30航班被迫改道

▲印度德里霧霾嚴重，許多航班被迫改道。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

印度德里（Delhi）因空污進入公衛緊急狀態，情況持續惡化，空氣品質指數3日飆破「危險」等級。首席部長克利瓦（Arvind Kejriwal）指出，整座城市彷彿變成「毒氣室」，已經「達到無法忍受」的程度，呼籲中央政府提供解決方案。據了解，由於霧霾太厚，導致能見度過低，已有超過30個航班被迫改道。

I think we are heading towards Delhi recording the most polluted day in the history of world!! Most of the Delhi areas are showing an AQI of 999 because the meters can't record above that. This is a DISASTER!#DelhiAirEmergency pic.twitter.com/5pY52i5QPw — Varun Jhaveri (@Varun_Jhaveri) November 3, 2019

德里空氣品質惡化到「危險」等級，部分地區空氣品質指數（AQI）超過900，遠遠高於WHO定義為「安全」的25，甚至超越「嚴重超標」的500。當局宣布停課，並在學校發放500萬個口罩，建築工程停擺。超過30個航班原訂降落在英迪拉．甘地機場，如今也因視線不良，被迫更改航道。

克利瓦形容，德里的空污已經可能造成呼吸道疾病，像是「毒氣室」一樣，令人「無法忍受」，希望政府早日協助解決問題。德里衛生部長賈恩（Satyendar Jain）建議市民戴上口罩，緊閉門窗，「避免戶外體育活動，尤其是在早上與晚間」。

▲印度北部陷入嚴重空污，圖為新德里的印度教徒3日慶祝克哈特普迦節（Chatth Puja）。（圖／路透）

綜合BBC、《衛報》報導，印度當局宣布進入公衛緊急狀態，但高層指示互相指責，沒有做出具體行動。一名衛生部官員透露，空氣污染檢測儀器無法精準記錄，彷彿是一場「災難」。

百姓3日走上街頭，要求當局執行長期的空污政策，其中一名示威者賈維普拉（Jaivipra）表示，「看不見前方的事物真的非常可怕……我們也代表兒童與老年人奮鬥，他們是這次問題中最大的受害者。」

據悉，印度哈里亞納邦（Haryana）、旁遮普邦（Punjab）與鄰國農民燃燒殘餘農作物，清理田地，產生二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等物質混合而成的致命煙霧，是這一次空污最主要的原因。此外，汽車與工業廢氣也是形成霧霾的因素之一。

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