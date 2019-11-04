抱貓被抓傷！她傷口「起小瘤、浮腫發黑」住院6周險喪命

▲ 雪莉因為壞死性筋膜炎等病症，住院6個禮拜。（圖／翻攝自Shirley Hair推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

英國65歲婦人雪莉（Shirley Hair）在庭院從事園藝活動時，被家裡飼養的貓咪「Chan」抓傷，沒想到手背上看似輕微的抓痕，不久卻因為嚴重感染，併發出一系列致命病症，尤其是她遭到「食肉菌感染」，一度性命垂危，住院6周左右才康復。

綜合《地鐵報》及《每日星報》報導，曾經擔任看護的雪莉，退休後與69歲的丈夫鮑勃（Bob）定居在布里斯托爾（Bristol）的溫特伯恩（Winterbourne），並飼養了一隻貓咪「Chan」。由於「Chan」的脾氣非常暴躁，每當夫妻倆想要接近牠時，牠總會竭盡所能奮力反抗，因此2人身上總有著大大小小的咬傷及抓傷。





▲ 雪莉被貓抓傷，傷口因為「食肉菌感染」紅腫後發黑。（圖／翻攝自Shirley Hair推特）

今年4月，雪莉在庭院從事園藝到一半，試圖將經過的「Chan」抱起來時，卻被牠狠狠抓了一下、掙脫。沒想到「Chan」這次在雪莉指關節留下的幾道抓痕，卻在不久之後轉為鮮紅，腫起小瘤，一開始她出現頭暈、食慾不振、全身肌肉酸痛等症狀。

最後，雪莉的整隻手臂都嚴重腫脹、發黑，她因此被緊急送進醫院。經過醫生診斷，發現她手上的抓傷因為感染，併發敗血症、敗血性休克、肺炎、器官衰竭、壞死性筋膜炎等病症。

▲ 脾氣暴躁的「Chan」經常抓傷人 。（圖／翻攝自Shirley Hair推特）

其中，壞死性筋膜炎是由「食肉菌感染」所引發，食肉菌會迅速侵蝕、殺死人體的一部份軟組織，過去就有不少患者因而喪命。外科醫生立刻為雪莉進行手術，把她被感染的組織切掉，讓她進入「昏迷狀態」，以便在5天內修復、自癒身體機能。但畢竟感染情況嚴重，術後雪莉也心臟病發2次，這讓她的家人一度被醫生告知「要考慮到最壞的打算」。

幸虧在加護病房休息了快2個月後，雪莉終於痊癒，她在進行植皮手術與更進一步的治療後，目前手已經幾乎「回復原樣」；至於釀成大禍的「Chan」，目前已經被重新安置，改由雪莉的女兒柔伊（Zoe）照顧。

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