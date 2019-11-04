台指期再創歷史新高！開盤上漲33點...持續攻高中

▲美股道瓊上漲 301.13 點。回頭看台指期今（4）日上漲 45 點，來到 11,416 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

隨著 11 月份的到來，美股開局順利。週五（1）日強勁的非農就業報告，中美高層級談判取得原則共識的消息，提振華爾街信心，道瓊指數漲逾 300 點，標普 500 指數本週第三度刷下歷史新高，那斯達克指數也創下新高。回頭看台指期今（4）日開盤上漲 45 點，盤中最高來到 11,422 點，再度刷新歷史新高！

標普 500 指數上漲 29.35 點，或 0.97%，收 3066.91 點。那斯達克指數上漲 94.04 點，或 1.13%，收 8386.40 點。美股道瓊指數上漲 301.13 點，或 1.11%，收 27046.23 點。費城半導體指數上漲 38.71 點，或 2.34%，收 1689.93 點。

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在美股標普500與那斯達克指數上周相繼創新高，道瓊工業指數未來幾天也可望接力改寫紀錄高點，因為道瓊指數距離新高紀錄僅約0.5%，且最近企業上季財報優於預期、中美貿易談判預料產生第一階段協議，11月向來也是一年中股市表現最佳的月份之一。

截至今早8：48，台指期上漲 49 點，來到 11,420 點。

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