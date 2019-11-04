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麥當勞CEO「和員工陷親密關係」　董事會開鍘撤換：立即生效！

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▲▼麥當勞CEO伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）陷不當關係，被董事會立即撤換。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥當勞CEO伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）陷不當關係，被董事會立即撤換。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

麥當勞CEO伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）和一名員工的私密關係曝光後，經董事會裁定違反公司政策，因而丟了CEO和總裁的寶座，必須黯然下台。

根據CNN報導，董事會指出，2015年上任CEO的伊斯特布魯克，被爆出和員工有不當的私人關係，顯示其缺乏正確的判斷能力，因此董事會決定將他和公司「分開」，而空出的職位由先前也曾擔任過總裁的坎普欽斯基（Chris Kempczinski）雙雙接下，而且「立即生效」。

▲▼麥當勞新任CEO兼總裁坎普欽斯基（Chris Kempczinski）。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥當勞新任CEO兼總裁坎普欽斯基（Chris Kempczinski）。（圖／達志影像／美聯社）

伊斯特布魯克向麥當勞全體員工寄出一封電郵，闡述自己有多後悔發生這段不當的關係，「我錯了。基於對公司的尊重，我同意董事會的決定，是時候往前看了。我想要保有我的個人隱私，希望你們能夠尊重這一點。」他說，擔任CEO的這段日子是他職業生涯中最滿足的時光。

隨著人事快速接替，董事會強調坎普欽斯基有能力能夠勝任總裁職位；主席赫南德茲二世（Enrique Hernandez Jr.）在電郵中的聲明表示，「董事會他有百分百的信心，他是個有眼光且能逮帶領公司繼續成功下去的不二人選。」聲明指出，伊斯布魯克也認為坎普欽斯基是接任CEO的理想人物。

伊斯特布魯克在位的4年中積極啟動計畫，領導麥當勞快速革新，包括讓大量分店加裝電子菜單看板，以及和發展人工智慧（AI）的公司合作，精進得來速的設備，讓顧客能有更好的消費經驗，並藉此提升銷售量。在伊斯特布魯克的領導下，麥當勞的力量集中在主力菜單上，刪去了手工三明治以及縮減夜間時段的餐點供應項目，以提高出餐效率；他還主導推出四分之一磅新鮮牛肉，種種改革見效，成功讓麥當勞的銷售成績向上爬。

伊斯布魯克也得到華爾街的青睞，麥當勞的股價從2015年至今漲幅將近1倍，如今他因為醜聞被迫暫時走下速食帝國的舞台，讓不少投資人對第三季突然失去預期能力而感到失望。

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