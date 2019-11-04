　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「通烏門」要吹哨人出來面對！　律師力擋：身分曝光會有生命危險

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普把一切對自己不利又難以解釋的言論貶為假新聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普的政治生涯因「通烏醜聞」深陷彈劾調查風波，他抨擊吹哨人扯謊汙衊，應該要現身讓大家看看真面目；然而2名吹哨人其中之一的律師柴德表示，共和黨人不斷試圖卸下這層防護網，而吹哨人曝光的話可能會有生命危險。

隨著2020總統大選接近，尋求連任的川普力圖找出民主黨對手弱點，卻接連被2名吹哨人爆出7月時，曾數次在電話中施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky），要對方派人調查美國前副總統拜登（Joe Biden）及其兒子在烏克蘭境內的醜聞。川普施壓外國元首圖利自己的行為顯然不當，抓到大辮子的民主黨人隨即推動彈劾調查。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在聯合國大會期間會面。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在聯合國大會期間會面。（圖／路透）

根據美國「CNBC」報導，川普與共和黨人正在和民主黨及吹哨人展開攻防戰，川普不滿告密者始終躲在幕後，「這個吹哨人錯得太離譜了，他必須現身。散播假新聞的媒體們知道他是誰，但這些媒體是民主黨的打手，他們並不想要揭露吹哨人的身分，否則代價會很慘。」

對於吹哨人所說的一切「內幕」，川普一概否認，並緊抓著吹哨人身分不明的點猛烈抨擊。第二名吹哨人的律師柴德（Mark Zaid）則於美東時間周日（3日），發推表示在川普的主導下，共和黨人一直想要揭露身分，但這位曾被報導是中央情報局（CIA）一員的吹哨人身分仍沒有被公布。

「共和黨一直想要讓我的顧客身分曝光，這很有可能危及他的性命，他的家人也同樣會身陷危險」，柴德表示，川普一幫人的著力點很奇怪，因為不論身分是否被揭露，彈劾仍會被啟動、川普仍會被調查。

美國聯邦眾議院於10月31日以232票比196票通過決議案，正式針對川普展開公開階段的彈劾調查。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
國道驚見自改「BMW露營車」！車身切半真相曝光　網驚：太帥了
2歲童吊橋墜亡　網質疑為保險…女律師吐「真相」打臉酸民：文字
蔡依林求婚阿信成功後　正式官宣「明年1/5確定了」！網嗨喊：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

麥當勞CEO「和員工陷親密關係」　董事會開鍘撤換：立即生效！

川普「通烏門」要吹哨人出來面對！　律師力擋：身分曝光會有生命危險

校史第一次！　我國防部前副部長抵捷克國防大學演講

馬克宏率30人商業代表團赴中　拚進博會上敦促中國開放自由貿易

尼泊爾巴士墜50公尺河　「17死50傷」孩童佔罹難者近半

狠批「脫歐協議」阻礙美英貿易　強生：川普的看法明顯錯了

紐約千名示威者逃票衝入地鐵站　高吼「反警察」口號：別碰黑人孩子

老師痛打屁孩學生！輾壓式爆頭11下　「各界求情」檢方撤告了

「法律限制我對爸爸的愛」　16歲少女與生父同居啪啪啪

126cm侏儒男分手178cm女模　曝光新女友「顏值爆表」網喊：超羨慕！

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

「水原殺人案」女求救6小時！　他還原當時慘況...怒批警怠職

大學科系標籤大亂鬥...資工修電腦?　戲劇當明星?地雷話語秒惹怒本科生

林逸欣一人連彈4種樂器　特別來賓竟然是「前夫！！！」

麥當勞CEO「和員工陷親密關係」　董事會開鍘撤換：立即生效！

川普「通烏門」要吹哨人出來面對！　律師力擋：身分曝光會有生命危險

校史第一次！　我國防部前副部長抵捷克國防大學演講

馬克宏率30人商業代表團赴中　拚進博會上敦促中國開放自由貿易

尼泊爾巴士墜50公尺河　「17死50傷」孩童佔罹難者近半

狠批「脫歐協議」阻礙美英貿易　強生：川普的看法明顯錯了

紐約千名示威者逃票衝入地鐵站　高吼「反警察」口號：別碰黑人孩子

老師痛打屁孩學生！輾壓式爆頭11下　「各界求情」檢方撤告了

「法律限制我對爸爸的愛」　16歲少女與生父同居啪啪啪

126cm侏儒男分手178cm女模　曝光新女友「顏值爆表」網喊：超羨慕！

逢甲夜市「驚悚比人高垃圾山」半小時100遊客亂丟　店家氣炸反制：送回你家

麥當勞CEO「和員工陷親密關係」　董事會開鍘撤換：立即生效！

撿到「已繳費」停車卡秒丟掉自己的　帽T女貪60元離場費挨罰1萬

川普「通烏門」要吹哨人出來面對！　律師力擋：身分曝光會有生命危險

她是時尚界最愛的繆思！莉莉蘿絲50套香奈兒完美詮釋現代公主風

傳宋楚瑜決定四度參選總統…2點原因曝光　「成為藍營反韓民眾的出口」

雞肉都打生長激素？　專家揭真相：出現3大特徵別亂買！

唐綺陽運勢／水逆小心4問題發生！雙魚留意職災　水瓶荷包失守破財危機

認識一天約KTV歡唱「包廂內熊抱強吻」　阿兵哥賠30萬換緩刑

小框墨鏡怎麼挑才不搞笑？ 3種款式最吸睛　超模貝拉、宣美也愛戴

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

國際熱門新聞

侏儒男分手女模　又牽顏值爆表新女友

老師打學生各界求情

少女與生父同居啪啪啪：法律限制我對爸爸的愛

夫妻登郵輪半夜「撞牆啪啪＋騷聲狂吼」船長怒丟包

她揮大刀硬上前男友　被關20年

萬聖夜車震　少女頸部壓傷往生了

紐約千名示威者衝地鐵　控警濫暴

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

狼父猥褻3幼女再性侵妻子104次

尼泊爾巴士墜50公尺河　17死50傷

批脫歐協議　強生：川普明顯錯了

藥妝店馬桶塞住...拉出嬰兒上半身屍體

少女完成「藍鯨遊戲」第50項任務　臥軌碾成肉醬

柴犬卡在保險桿　女駕駛狂開45分鐘

更多熱門

相關新聞

批脫歐協議　強生：川普明顯錯了

批脫歐協議　強生：川普明顯錯了

美國總統川普1日抨擊英國首相強生（Boris Johnson），指稱強生的脫歐協議會讓英美兩國的貿易大幅縮減。強生3日在一個訪談中表示，川普對脫歐協議的看法明顯有錯，「任何看過協議的人都會發現，這是一份非常棒的協議」，同時他對於未能實現10月31日脫歐的承諾表達遺憾。

紐約千名示威者衝地鐵　控警濫暴

紐約千名示威者衝地鐵　控警濫暴

川普推文1.1萬 多次讚揚獨裁者

川普推文1.1萬 多次讚揚獨裁者

她揮大刀硬上前男友　被關20年

她揮大刀硬上前男友　被關20年

沙灘上發現胸罩　揭出夫婦雙屍命案

沙灘上發現胸罩　揭出夫婦雙屍命案

關鍵字：

美國川普吹哨人通烏門彈劾北美要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

帳號被盜？楊丞琳IG無預警全刪光網全嚇壞

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

侏儒男分手女模　又牽顏值爆表新女友

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

受虐貓咬她牙流血　1年後超黏人

正妹老師「丁字褲」Cos蛇姬被拍！

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

Ashly驗孕2條線又消失！一看馬桶「出現深紅色豆腐渣」

蔡依林逼婚五月天阿信喊「今天就嫁給你」

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面