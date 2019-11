川普「通烏門」要吹哨人出來面對！　律師力擋：身分曝光會有生命危險

▲美國總統川普把一切對自己不利又難以解釋的言論貶為假新聞。(圖/達志影像/美聯社)

美國總統川普的政治生涯因「通烏醜聞」深陷彈劾調查風波,他抨擊吹哨人扯謊汙衊,應該要現身讓大家看看真面目;然而2名吹哨人其中之一的律師柴德表示,共和黨人不斷試圖卸下這層防護網,而吹哨人曝光的話可能會有生命危險。

隨著2020總統大選接近,尋求連任的川普力圖找出民主黨對手弱點,卻接連被2名吹哨人爆出7月時,曾數次在電話中施壓烏克蘭總統澤倫斯基(Vladimir Zelensky),要對方派人調查美國前副總統拜登(Joe Biden)及其兒子在烏克蘭境內的醜聞。川普施壓外國元首圖利自己的行為顯然不當,抓到大辮子的民主黨人隨即推動彈劾調查。

▲美國總統川普(Donald Trump)與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在聯合國大會期間會面。(圖/路透)

根據美國「CNBC」報導,川普與共和黨人正在和民主黨及吹哨人展開攻防戰,川普不滿告密者始終躲在幕後,「這個吹哨人錯得太離譜了,他必須現身。散播假新聞的媒體們知道他是誰,但這些媒體是民主黨的打手,他們並不想要揭露吹哨人的身分,否則代價會很慘。」

