紐約千名示威者逃票衝入地鐵站　高吼「反警察」口號：別碰黑人孩子

▲紐約布魯克林1日爆發抗議活動,上千示威者湧入地鐵,指控警察濫用暴力。(圖/翻攝自Taylor Lorenz 推特)

記者曾羿翔/綜合報導



美國紐約市1日晚間有約1000名示威者,為抗議警察濫用暴力事件,以及當局打算增聘500名警力來巡邏地鐵站防逃票,走上布魯克林街頭,造成交通堵塞。有示威者直接就站在地鐵站口,高舉標語「別讓這些豬碰我們」、「揍警察」、「別碰黑人孩子」。另有示威者翻越地鐵驗票閘門,逃票進入站內,高吼反警察口號,抗議政府對逃票行為的鎮壓,並指控警察濫用暴力。

綜合外媒報導,整起示威事件從晚間7點開始,歷經約2小時多才結束,示威者包圍了一輛大紐約交通運輸管理局(MTA)的巴士,在車身塗鴉反警口號,甚至破壞建築物與路牌。有目擊乘客就指出,示威者拍打巴士,還有連帽衣人戴上白面具直接塗鴉,讓他覺得驚嚇。

報導也提及,示威隊伍還出現了「交通免費」、「去你的2.75美元票價」等口號,可見示威者對於地鐵票價高已積怨許久。街頭還有示威者高喊,「紐約警察局(N-Y-P-D)!你知道種族主義者這個詞怎麼拼嗎?」另有一名女示威者喊,「逮捕那些付不起2.75美金車費的人,不會讓任何人更安全,而是在破壞社會。」

據了解,導火線是當局打算增聘500名警力來巡邏地鐵站防逃票,還有2件發生在上周的警察濫用暴力事件,有10名警察在10月25日闖入一列停擺的列車,制伏逃票的19歲黑人青年,另有一名警察被監視器拍到,在月台暴力毆打2名黑人青年。

