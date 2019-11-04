北台唯一合法污泥再生廠同開力拚多角化　獲韓5G基地台客製化訂單

▲同開科技為北台灣唯一合法污泥再生廠，近年致力於多角化經營。（圖／同開科技提供）

記者林淑慧／台北報導

機電工程與環保污泥處理大廠同開科技表示，子公司鐿宸科技積極佈局國際化經營，旗下十餘款產品已獲得美國UL認證通過，並接到美國大型客戶長期合約，同時也接獲韓國電信公司最新5G基地台的客製化產品訂單，挹注公司未來二到三年營收高速成長可期。

同開科技為北台灣唯一合法污泥再生廠，近年致力於多角化經營，董事會日前決議通過新人事任命案，推舉詹炯淵出掌同開董事長，10月29日已經就任。

請繼續往下閱讀...

詹炯淵表示，同開在機電工程案件的施工入帳，持續貢獻營收成長基礎，加上環保事業垂直整合策略效益發酵，以及多角化經營的營運穩健放大，將催動未來整體營運邁入下一成長階段。

在機電工程本業上，同開今年已成功取得食用油品及榖製品製造業之新建廠房營造、大型風力發電興建及高科技廠房機電整合工程，創造良好的訂單能見度，目前公司也接獲高達新台幣24.21億元之法務部矯正署八德外役監獄新建統包工程案，其機電工程規劃將結合電子監控、人臉辨識、數位化安全管理、物聯網(IOT)等技術打造智慧型監獄。

同開表示，隨著穩定之工程施工認列營收，增添本業機電工程營運保持良好的成長動能，亦有機會增加布局工業電腦方面的子公司鐿宸科技業務接單的市場範疇，為整體營運注入成長的活水。

另一方面，同開在多角化經營的業務接單範圍及營運規模擴大不遺餘力。環保事業旗下觀音處理廠目前單月處理量已達3,400至3,600 噸滿量水準，明顯較前一年度的2,700噸增加，今年不僅進一步規劃申請既有核可處理量擴充，亦落實優化環保事業處理業務，完成建置清運車隊，以期發揮清運與回收處理垂直整合效益，挹注營運成長。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

