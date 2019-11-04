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琳達諾克林：「女孩呀，玩藝術請妳要自強」

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城編在幾周前在「女性藝術家崛起是神話？拍賣總額僅占全球總額2％！」文章中分享了根據In Other Words 和 artnet News彙編的一項聯合調查。這讓我們想起近年來兩性平等的議題討論，先就大範圍的工作權來說，有些行業需要更多體能勞動才能完成，依照典型性別特徵認知－男性的骨架大、肌肉比例多。因此，需要體能的行業便是以男性為主；女性則相反。近年來醫學與科技資訊傳播發達，典型性別特徵的認知被顛覆，即便是脂肪含量較高的女性也能透過訓練加強肌耐力。於是，工作權的評斷標準也開始趨向于「適合的從業人員」，而非「男性／女性從業人員」。性別意識被中性說法取代，同樣狀況也出現在藝術領域中，現代的女性藝術家也開始傾向「藝術家」而非「女藝術家」。

｜女性需要先取得自我認同

讓我們將時間往前推，藝術史學者琳達·諾克林（Linda Nochlin）在1971年1月的ARTnews第22頁上提出她的研究觀點……「為什麼沒有偉大的女性藝術家？」

琳達·諾奇林（Linda Nochlin）是美國藝術史學家也是一位著名的藝術和女權主義作家，在紐約大學美術學院現代藝術的莉拉·艾奇遜·華萊士授予名譽教授榮銜。她在1970年瓦薩爾大學畢業晚會上當時著名的畫廊【理查德德·費根畫廊】的負責人查德·費根（Richard Feigen）對她說「琳達，我很想向女藝術家們展示畫廊的好，但我找不到任何優秀的女性藝術家。為什麼沒有偉大的女藝術家？」

請繼續往下閱讀...

他的問題著實困擾了林達，首先是畫廊負責人直指著沒有偉大的女性藝術家；第二則是，一直以來大家都認為「沒有偉大的女性藝術家」是一件很自然的事。她表明自己被第二個問題驚嚇到了！

▲諾克林認為藝術家利用東方主義來探索明顯的色情和暴力主題，這些主題不一定反映法國的文化霸權，而是19世紀初期法國社會的沙文主義和厭惡情緒。／作品《The Snake Charmer》

之後「現代藝術博物館」於1984年舉辦《近期畫作與雕塑的國際調查》展覽，該展覽的藝術家名冊中，165名藝術家只有13名是女性。因此，來年出現7位女性藝術家發起了「遊擊隊女孩」活動組織。該組織在公開露面時均戴著大猩猩面具，並不定時執行「薇妮計數」即計算藝術場域男女作品比例。曾計算出1989年大都會美術館的當代藝術公開藏品中，女性藝術家的作品低於5%，而相對之下，約有85%的裸體畫作是以女性為主題。「遊擊隊女孩」為各種議題執行各種行為藝術，街頭抗爭與廣告。但是，這些作為對於性別不平等有實質的改變嗎?

琳達·諾奇林早在「為什麼沒有偉大的女性藝術家？」一文中所下了精確的結論：重要的是，女性要面對自己的歷史和現狀，而不要找藉口或平庸。環境的劣勢確實可能是一個藉口；但是，這不是理智的立場。相反，從總體上揭示女性在體制和智力上的弱點，並在摧毀虛假意識型態的同時，建立一種機構。在這機構中，清晰的思想和真正的偉大才是對任何人（無論男女）的挑戰，女孩們要勇於承擔風險，躍入未知世界。

｜結束藝術中的性別歧視將需要－教育

2014年毛拉·賴利（Maura Reilly）在6月刊《ARTnews》中引用了米科爾·希伯倫（Micol Hebron）的「畫廊理貨」項目統計，在當今美國以畫廊為代表的所有藝術家中，只有30％是女性。對照遊擊隊女孩于1989年大都會美術館的當代藝術公開藏品中，女性藝術家的作品低於5%；2018年全球藝術市場在永久收藏的藝術品收購中，只有11％是女性比例來看，女性藝術家的問題每隔一段時間就會被提出來討論，但熱度總是短暫消退，對現實幫助並不大。

提出「為什麼沒有偉大的女性藝術家？」議題的44年後，琳達·諾奇林在《女藝術家：琳達·諾奇林》（ Linda Nochlin）讀者專訪的摘錄（Thames＆Hudson，2015年6月）中提到：就當代藝術而言「偉大」的整體觀念已經過時了，單一標準也是如此……「我認為，女性現在正在從事最有趣和最具創新性的工作……已沒有『女性風格』的跡象；正如某些本質主義、女權主義藝術評論家在婦女運動開始時所認為的那樣，沒有集中的圖像或必要的圖案和裝飾。各種各樣的媒介，流派和樣式標誌著當今的女性作品。對我來說，這很重要。女人可以按照自己的方式做自己想要的事情。」

▲著名的藝術史學家，致力於藝術的女權主義者琳達·諾奇林（Linda Nochlin）於2017年10月29日去世，享年86歲。回顧她長達六個十年的職業生涯，我們不禁對她的一生感到強烈的敬畏。

她認為，女性必須從教育時期便開始意識到自己的成就。以往女性在沒有長大成人便要接受專業且嚴厲的批評，在藝術的世界，自信和接受批評的能力對成功至關重要。她很高興時代的推演讓女性拒絕作為受害者或支持者的角色，開始學習重新考慮自我的立場基礎，並為今後的戰鬥加強基礎。

圖文資料／artnet news

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