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理財周刊／十月多頭聖嬰　十一空頭抵抗

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

圖、文／理財周刊

總結十月截至十月二十五日為止，外資大買九七五億元，推升指數大漲四六六點並創二十九年來新高。環顧全球股市如我們這般強勁的，也只有費半及瑞典指數。如果說這不是台股的聖嬰現象，那什麼是聖嬰呢?!

形成聖嬰的原因不少，舉其大者台股特產：「台積電」功不可沒。台積電如何完勝三星、資本支出的大增如何帶動供應鏈的紅火，以及外資如何愛屋及烏造成股匯雙漲，不外乎這些大方向的理由。而多頭似乎欲罷不能，已開始寄望十月二十七日晚間川普的推特發言，以及十月三十一日的FED降息利多，看能不能再將十一月指數往歷史高點一二六八二繼續推升下去……

坦白說，十一月我倒沒法看得如此樂觀！不是因為懼高症，也不是愛唱反調，而是臣服在資金狂潮的背後，無法漠視產業及技術面的隱憂。大家不妨用一個防錯的心態，來聽聽不同的聲音：

請繼續往下閱讀...

台積電擴大資本支出的另類解讀

近期筆者受邀電視節目，談到台積電前後兩次資本支出潮對股價及台股的影響，確實乍看之下十分類似：一次是在二○一一至二○一三年，造成台積電股價大漲五成，市值來到一千億美元(直逼英特爾的一千二百億美元)；一次就是現在二○一九年。
但大家要瞭解，第一次是在金融海嘯及歐債危機後全球景氣緩步成長，當時將近三年期間半導體資本支出沒有明顯增加，又適逢3G進展到4G時代的來臨，於是台積電會做此動作。

眼下全球貿易戰、英國脫歐、中國硬著陸，以及產油國恐攻等問題不曾停歇，但台積電仍逆向操作在第四季資本支出擴張為一百四十至一百五十億美元，較預期的一一○億美元大幅增加，不外乎以下原因：

供給者導向：現在是4G~5G的規格轉換期，科技業視此為黑暗中的曙光，但終端的消費者有無這個需求大家都先不管，抱著你不做別人也會做的心態在賭這一把。

趁你病要你命：未來5G世代強調高速運轉，所以五奈米製程勢在必行。但台積電的競爭對手(主要是三星)之前才因七奈米出包而掉單，更不要說五奈米進度八字都沒一撇。於是別人的失敗就是我的快樂，此時一舉提升先進製程的層級，搶佔晶圓代工市佔率。

這種軍備競賽若是建立在上面的基礎上，就有泡沫的嫌疑，現在當然不會破，至少十月不會。但到了十一月後，大家就要想另一個層面的問題：股價到價了嗎？股價已經充分反映完未來的利多嗎？

這次台積電的資本支出主要是購置EUV機台(極紫外光曝光機)，這是先進製程最兇猛的推手。而提供這武器的軍火商則是荷商ASML，連動的台股則是做EUV光罩盒的家登。

同理，台積電是幫晶片業者代工，所以觀察晶片業者的動向是觀察半導體景氣的領先指標。全球最大的泛晶片代表廠為德儀，而台灣最大的則是聯發科。參考圖一所示，今年至十月二十三日為止，居然設備股中我們的家登漲幅三二三％，遙遙領先ASML的六五％，而且ASML六天沒創高但家登還在創高。同理，聯發科今年漲幅七一％，也完勝德儀的二八％。

最後，設備股是拿來用做晶圓代工，然後提供給晶片業者賣給電子下游，但設備股漲得比晶片股兇，這到底說明了什麼？

這說明了台灣的半導體居然是全球的領頭羊，說明了分身溢價給本尊來追，大家覺得合理嗎？若答案是否定的，則十一月的相關供應鏈股，好則高姿態整理，差則盤頭，大幅走揚的機會一旦變小，則台股指數的空間勢必要被壓抑。

指數型態畫不出五波的啟示

台股十月雖創二○一八年一月一一二七○以來新高，但波型上屬調整浪結構，實在畫不出多頭五波的格局(見圖二)，大家閒暇之餘不妨自己也畫畫看。

換言之，若這是一個可以挑戰一二六八二的結構，至少得具有一定的多頭力度，在波型上也應該要走五波五浪的型態才行。反之，這就是一個調整結構，配合量價及指標背離來看皆像調整浪，故三三三的型態偶有佳作突破前高，但難以再續延至十一月，故才提到十一月是多方竭盡、空方抵抗月。

也該輪到TESLA了吧

環顧整個美股，尖牙股皆在歷史高位區，多少有些恐怖平衡的味道。反過頭來觀察近六年TESLA的股價表現，橫向擴底的型態就十分明顯。

有趣的是，十月二十四日TESLA公布第三季財報，竟出現難得的盈餘現象。雖然盈餘來自成本的撙節，但股價接下來兩天大漲二七％左右，一舉收復今年的失土，反倒有大舉軋空的企圖。

我們不知道TESLA股價是否真如方舟投資管理公司(Ark Investment Management)創始人兼執行長Catherine Wood所說的飆漲只是開端，最終會上漲到四千美元那麼夢幻。但至少，現階段底部軋空總不是壞事吧。

國內今年流行過一波5G概念股，近期又走到台積電供應鏈及PCB族群，反倒是TESLA概念股直到十月才有些許表現。在接下來十一月空頭抵抗月中，這個族群冷不防會成為資金的避風港也未可知，而值得留意的個股如「聯嘉」(6288)、「康舒」(6282)、「長園科」(8038)則可追蹤觀察。

-------------

林友銘
現任：天安信達投顧負責人
學歷：台大經濟系、政大貿研所
經歷：第一投顧執行長、天富投顧副總經理、元富證券投顧經理、統一證券投顧主任、社區大學特聘講師、非凡雜誌特約主筆、工商時報專欄主筆、三立電視台理財有方特約來賓、非凡電視台股市現場特約來賓
理周教育基金會、理周教育學苑講師
專長：國經趨勢解讀、產業週期理論、個股籌碼分析

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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