雲端最有錢／打破投資迷思　一天300元滾出千萬退休金！

新聞節目中心／綜合報導

高齡化社會來臨,，加上低薪低利時代，想提早退休似乎許多人愈來愈不敢想，甚至延後退休年齡的社會氛圍已漸漸形成。你知道如果想樂活退休，平均要存多少錢呢? 以一個月4萬花費，至少要千萬才能安享晚年，做一個下流老人。今天節目邀請到華爾街操盤手闕又上，是一位擁有30年美國股市操盤經驗，可年獲利17%的財務規劃師(CFP)，亦是美國又上成長基金經理人兼總經理。他要打破大家對投資的迷思，教大家如何重新配置投資比例，千萬退休金真的非夢事。

另外還邀請在投資界有不敗教主之稱的陳重銘老師，靠20年存股賺進3000萬。你想知道他是靠一檔ETF的股票賺到退休金了。你知道省下每天300元真的可以讓你滾出千萬退休金。生活投資達人阿格力，用生活消費投資角度選股，每年400萬獲利，投資報酬率高達30%。為何30歲的他可以不像周遭同齡的朋友還在哭哈哈存不了錢買不了房子，更可以提早開始規劃存退休金，不為生活奔波，提早達到財富自由。

為何他們不到退休年齡已經到一般人想要的退休金? 全是他們沒有一般人對投資的錯誤迷思。今天就要打破大家的投資迷思有哪些? 第一個就是很多人覺得定存比股票安全? 你知道嗎? 台灣人實在太愛定存了，全台竟有高達40兆的資金是放定存? 以現在1%利息，用以72法則分析，72年才能翻一倍，你覺得划算嗎? 你等得了嗎? 一定要鎖定雲端最有錢第63集喔。

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▼《ETtoday新聞雲》財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午12點至1點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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