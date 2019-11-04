　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

雲端最有錢／打破投資迷思　一天300元滾出千萬退休金！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

高齡化社會來臨,，加上低薪低利時代，想提早退休似乎許多人愈來愈不敢想，甚至延後退休年齡的社會氛圍已漸漸形成。你知道如果想樂活退休，平均要存多少錢呢? 以一個月4萬花費，至少要千萬才能安享晚年，做一個下流老人。今天節目邀請到華爾街操盤手闕又上，是一位擁有30年美國股市操盤經驗，可年獲利17%的財務規劃師(CFP)，亦是美國又上成長基金經理人兼總經理。他要打破大家對投資的迷思，教大家如何重新配置投資比例，千萬退休金真的非夢事。

另外還邀請在投資界有不敗教主之稱的陳重銘老師，靠20年存股賺進3000萬。你想知道他是靠一檔ETF的股票賺到退休金了。你知道省下每天300元真的可以讓你滾出千萬退休金。生活投資達人阿格力，用生活消費投資角度選股，每年400萬獲利，投資報酬率高達30%。為何30歲的他可以不像周遭同齡的朋友還在哭哈哈存不了錢買不了房子，更可以提早開始規劃存退休金，不為生活奔波，提早達到財富自由。

為何他們不到退休年齡已經到一般人想要的退休金? 全是他們沒有一般人對投資的錯誤迷思。今天就要打破大家的投資迷思有哪些? 第一個就是很多人覺得定存比股票安全? 你知道嗎? 台灣人實在太愛定存了，全台竟有高達40兆的資金是放定存? 以現在1%利息，用以72法則分析，72年才能翻一倍，你覺得划算嗎? 你等得了嗎? 一定要鎖定雲端最有錢第63集喔。

請繼續往下閱讀...

▼《ETtoday新聞雲》財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

 ▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午12點至1點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
楊丞琳IG刪光12hrs後發文了！僅留6字「粉絲想打氣也被擋
開箱「魔王級小姐」月收120萬！「知名女星」主動轉行下海
饗食天堂陪過光棍節！　每人最低只要11元
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台泥號召百人參與太魯閣馬拉松　賽後原路返回清道

鴻海波段新高！市值破1.2兆元　郭台銘10月來財產增加202億元

Fitbit宣布2020年起產品不再是中國製造！生產線全面移出　並向美申請關稅豁免

台中火力發電廠減煤「5年500萬噸」 台電：減煤是現在進行式

外媒：美國政府施壓台積電不出貨華為　台積電：沒這回事

雲端最有錢／打破投資迷思　一天300元滾出千萬退休金！

亂掃QR Code被盜帳號詐騙　金管會訂定3大控管機制

立委賴士葆批財長蘇建榮「不知世上苦人多」　蘇反擊：上學是父親標會而來　

台股盤中漲逾百點　最高11,501點刷新29年新高紀錄

北台唯一合法污泥再生廠同開力拚多角化　獲韓5G基地台客製化訂單

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

「水原殺人案」女求救6小時！　他還原當時慘況...怒批警怠職

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

台泥號召百人參與太魯閣馬拉松　賽後原路返回清道

鴻海波段新高！市值破1.2兆元　郭台銘10月來財產增加202億元

Fitbit宣布2020年起產品不再是中國製造！生產線全面移出　並向美申請關稅豁免

台中火力發電廠減煤「5年500萬噸」 台電：減煤是現在進行式

外媒：美國政府施壓台積電不出貨華為　台積電：沒這回事

雲端最有錢／打破投資迷思　一天300元滾出千萬退休金！

亂掃QR Code被盜帳號詐騙　金管會訂定3大控管機制

立委賴士葆批財長蘇建榮「不知世上苦人多」　蘇反擊：上學是父親標會而來　

台股盤中漲逾百點　最高11,501點刷新29年新高紀錄

北台唯一合法污泥再生廠同開力拚多角化　獲韓5G基地台客製化訂單

黃少祺消失螢光幕300天！創出道以來神隱最長紀錄　原因起底滿滿洋蔥

在迪士尼舉行婚禮不是夢　搭玻璃馬車、城堡拍婚紗，成為世界上最快樂的公主

CBA／中國新政策歡迎台灣球員內援身份入聯賽　台港澳限制有望放寬？

防暴警發射多枚催淚彈！　香港科大男示威者「墮樓滿地血」送醫危殆

「如果可以再來當我們小孩」...兒墜吊橋亡！父淚崩：就這麼剛好跌到那個洞

韓國瑜承諾助南投發展「黑金」　老縣長林源朗當場大讚有總統天命

史上最年輕！20歲唐西奇締「背靠背」25+大三元　詹皇創第2老紀錄

台大電機碩士當業務拉保險！學者嘆不意外：高教為何而戰？

地表最強里長！擔心老人家不吃飯　他設「乖寶寶牆」集10個吸鐵換禮物　

示威者聚將軍澳堵路！防暴警施放催淚彈...科大生竄逃「3樓墮下命危」

財經熱門新聞

美元升勢近尾聲　4主流外幣投資術一次看

準備剁手　雙11信用卡祭高回饋

立委批財長蘇建榮「不知世上苦人多」　蘇反擊：上學是父親標會　

台積電開盤再刷新高　台股再創29年新高紀錄

回應韓國瑜「學貸免息說」　財長：貸款不是免費午餐　

港幣匯價創近16個月新低　換新台幣5萬多賺到近2千元

美施壓台積電不出貨華為？台積電：沒這回事

送子女結婚基金　這樣送最划算

影／小資族定期定額投資　破除第一桶金迷思...先存30萬元也很好

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

張忠謀再任APEC代表會議卻取消　張：世界很亂的一角

新台幣開盤升值0.4分　以30.475元兌1美元開出

台積電砸600億蓋電廠　專家點出3難題

台指期再創歷史新高！開盤上漲33點...持續攻高中

更多熱門

相關新聞

台積電開盤再刷新高　台股再創29年新高紀錄

台積電開盤再刷新高　台股再創29年新高紀錄

受到台積電開盤再度創下新高激勵，台股今（4）開盤上漲52點、以11,451點開出。開盤後並一度來到11478點、再度改寫29年新高紀錄。

美元升勢近尾聲　4主流外幣投資術一次看

美元升勢近尾聲　4主流外幣投資術一次看

裝哭哥3槍爆母親頭　「開臉書直播帶血屍體」淚崩拒報警

裝哭哥3槍爆母親頭　「開臉書直播帶血屍體」淚崩拒報警

10南警成「國瑜隊長」圓盾貼身護

10南警成「國瑜隊長」圓盾貼身護

連千毅的靠山入看守所　編號0155

連千毅的靠山入看守所　編號0155

關鍵字：

雲端最有錢邱沁宜直播投資股市理財

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

狗主問防咬沙發　闆娘聽品種秒打槍

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

12歲童愛做菜　母：他在廚房就怒

受虐貓咬她牙流血　1年後超黏人

帳號被盜？楊丞琳IG無預警全刪光網全嚇壞

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面