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老師痛打屁孩學生！輾壓式爆頭11下　「各界求情」檢方撤告了

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▲▼各界求情！美師痛扁罵髒話學生　終獲檢方撤告。（圖／翻攝自YouTube／El Martillo de Suarez）

▲老師痛打屁孩學生，「各界求情」檢方撤告了。（圖／翻攝自YouTube／El Martillo de Suarez）

記者趙蔡州／綜合報導

美國洛杉磯梅伍德高中2018年發生一起老師毆打學生事件。前音樂教師萊利（Marston Riley）要求一名服儀不符規定的學生離開教室，不料學生拒絕離開還反嗆他「黑鬼」、「婊子」等髒話，導致他情緒失控出拳痛毆該學生，事件曝光後立刻引發全美熱議。當地法院日前批准檢方撤告，還給萊利一個清白之身。

綜合外媒報導，萊利當時在教室糾正一名學生服儀不符規定，學生因此不滿萊利讓他在眾人面前丟臉，不但拒絕離開還反嗆「黑鬼」、「婊子」等不堪字眼。萊利眼看學生不斷口出穢言，還一度用籃球攻擊他，氣得理智斷線出拳痛毆該名學生，雙方在教室扭打成一團，直到校方人員趕到現場阻止。

整個過程全被其他的學生拍下上傳網路，影片曝光後立刻引發全美熱議，檢方調查後也指控萊利對兒童造成肉體傷害。有許學生及學生家長紛紛到校聲援萊利，還有網友發布影片表達對萊利的支持，眾籌網站GoFundMe也替萊利募得192000美元（約584萬新台幣）的保釋金及訴訟費用。

▲▼▲▼各界求情！美師痛扁罵髒話學生　終獲檢方撤告。（圖／翻攝自臉書／Marston Riley）

▲萊利得知檢方撤告後，除了在臉書感謝支持者，也再次還原當時的情況。（圖／翻攝自臉書／Marston Riley）

洛杉磯檢方後來考量到萊利的年紀已經65歲，事發後被迫從梅伍德高中提前退休，加上事件發生前沒有任何的前科紀錄，犯後也完成至少10週的情緒管理課程，因此決定向法院聲請撤銷萊利的相關告訴。

萊利得知檢方撤告後，除了在臉書感謝支持者，也再次還原當時的情況，表示該學生已經是2度進入教室，他多次要求對方離開，但對方卻不斷狂罵髒話，還得寸進尺出手攻擊。他也道歉，雖然他自認當時處理的還可以，但應該還有更好的處理方式，而不是雙方發生肢體衝突，祝福該學生未來一路順遂。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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