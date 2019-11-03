19歲少女破門「揮舞大刀」硬上前男友　洩慾後床上尿尿…被關20年

▲米爾斯闖進前男友家，揮刀逼迫發生性關係。（圖／翻攝Samantha Mears臉書、Great Falls Police Department）

記者吳美依／綜合外電報導

美國蒙大拿州19歲少女米爾斯（Samantha Ray Mears）闖進前男友家中，揮舞大刀威脅、逼迫對方發生性關係，全程拿著武器不願放手，事後甚至故意在臥室的床上尿尿。她依入室竊盜、持致命武器攻擊等罪名，被宣判必須進入州立精神病院服刑20年。

米爾斯2018年6月闖空門，侵入前男友位於大瀑布城（Great Falls）的家中，一看見對方回來，就揮舞大刀，要求前任脫光全身衣服，乖乖躺到床上，要求發生性關係。據了解，被害人非常害怕，也擔心自己受傷，只好屈服。

綜合《大瀑布論壇報》（Great Falls Tribune）、電視台KFBB報導，米爾斯在發生性關係的過程中，依然拿著大刀，被要求放下武器的時候，憤怒地咬了前男友的手臂一大口。2人之後發生爭執，她為此破壞牆壁上的裝飾，甚至故意尿尿在床鋪上。

A woman who was accused of threatening a man with a machete and forcing him to have sex with her was sentenced Tuesday in district court to 20 years in a mental health facility. 由 Great Falls Tribune 發佈於 2019年10月29日 星期二

據了解，受害人曾與米爾斯交往7年，他趁著前女友裸身坐在床上揮舞大刀時，偷拍了好幾張照片，藉口要打電話給朋友，溜到隔壁房間，趁機報警求助，才讓全案曝光。

《紐約郵報》報導，米爾斯依入室竊盜罪、持致命武器攻擊、非法拘禁、「未獲同意發生性關係」等多項罪名被起訴，29日被宣判進入州立精神病院服刑20年。法官指出，嫌犯飽受「心裡疾病或缺陷」折磨，應該被安置在「適宜的心理健康機構。」

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