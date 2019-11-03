首里城重建募款1億日圓3天達標！　那霸市：速度超乎預期

▲ 沖繩募款活動達標。（圖／翻攝自募款活動官網）

記者詹雅婷／綜合報導

日本沖繩縣那霸市為了重建被燒毀的首里城（Shuri Castle），1日啟動為期152天、目標籌到1億日圓的線上募款活動。截至台灣時間3日下午5時10分左右，募款金額已達標，達成率100.6%。日本放送協會（NHK）稍早引述那霸市政府的說法指出，善款募集的速度超出預期，著實令人感到吃驚。

募款網站資料顯示，捐款人數為6250人，目前達成率已來到100.6%。許多民眾在應援欄位提到，「衷心祝福沖繩象徵首里城可以早日重建」、「請朝著重建的方向加油」。

▲ 首里城31日大火，延燒數小時。（圖／路透）

時間拉回31日，首里城凌晨火勢從正殿開始延燒，包括南殿、北殿等7棟建築物在燃燒11個小時後，幾乎全被燒毀。

最新消息指出，日本警方推測起火點應是正殿內部通往北側的樓梯處，並於北側燒焦痕跡附近找到了配電箱，目前將會特別針對配電箱進行鑑識，確定配電箱是否跟起火原因有關。

►影／首里城火災「正殿北側冒黑煙」 警方曝新進度：找到焦黑配電箱

ＮＨＫ

昼0時00分

ニュース

沖縄県文化遺産

首里城 火災検証‼️

かなり焼けた分電盤が見つかった！

各階やフロアに電気を送る機械‼️

火の方向や焼け具合を合わせて、

火元を検知するらしい‼️

コンクリートは熱くなると爆発するらしい‼️

鉄は熱くなると曲がるらしい‼️

正殿の北側から火が出てた目 pic.twitter.com/bZ5wBssnXz — NHK48 (@DOsr1oV02tu44So) November 3, 2019

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