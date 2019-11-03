沙灘上發現胸罩被沙子掩埋　一掀開竟揭出夫婦雙屍命案

▲詹姆斯與蜜雪兒夫婦生前感情融洽。（圖／翻攝自Facebook／Michelle Butler）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國新罕布夏州一對夫妻詹姆斯與蜜雪兒（James and Michelle Butler）失蹤多日，最後探員透過手機GPS訊號，在德州墨西哥灣帕德里島（Padre Island）海灘上發現屍體。探員在沙灘上看到有件被沙子蓋住的胸罩，好奇走近查看，掀起來驚見下方有具女屍，繼續往下挖又看到另一具屍體，證實就是失蹤的夫婦倆。

根據ABC報導，48歲的詹姆斯（James Butler）與46歲的蜜雪兒（Michelle Butler）在10月15日開著車子去露營。最後一次與朋友聯繫是16日，之後便沒有任何消息。一個星期過後依然沒有音訊，親友便向警方報案協助尋找，結果找到的卻是冷冰冰的兩具屍體。警方表示，「我們對巴特勒的家人和朋友失去親友深感悲痛。」

德州克雷伯郡（Kleberg County）警探在上月26日找到蜜雪兒的屍體後，封鎖海灘避免證據被銷毀，幾天後終於挖掘到老公詹姆斯的遺體。克萊伯格縣副警長傑米·加爾扎（Jaime Garza）表示，「因為立即封鎖了現場，證據沒有被破壞」，完整的被保留下來。礙於當時雙方屍體已經嚴重腐爛，無法辨識身分，經過鑑定確認，11月1日才通知家屬。

從監視器畫面上看到，夫妻倆開著車子，越過未指定的邊境檢查站進入墨西哥。目前車子仍然下落不明，警方暫時將此案列為兇殺案進行調查，但還沒有發現涉案的嫌疑人。

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