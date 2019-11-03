66歲日翁爬2700m西穂高岳　女兒目睹失足一瞬間！報案2小時尋獲…已是屍體

▲日本66歲男子登山失足死亡。（示意圖／取自Pixabay）
記者林瑩真／編譯
日本一名男子日前直播攻頂富士山，卻失足墜落死亡。如今岐阜縣高山市又發生一起登山意外，一名66歲男子試圖攻頂北阿爾卑斯山脈的西穂高岳，卻在近山頂處滑落死亡。
綜合日媒報導，66歲的佐藤憲明來自福岡東區，3日帶著33歲的女兒一起攻頂西穂高岳，不料，在西穂高岳山頂、接近海拔2700公尺「金字塔頂峰」的岩場附近，不慎滑落約500公尺。
女兒見狀，嚇得立刻通報警方「父親墜山了」。雖然警方迅速派出直升機搜索，並在2個小時後就找到佐藤憲明的身影，但佐藤憲明頭部及其他身體部位遭到強烈撞擊，不幸死亡。
標高2700ｍ 66歳男性が滑落し死亡 北アルプス 西穂高岳｜NHKニュース— ＮＨＫ生活・防災 (@nhk_seikatsu) November 3, 2019
３日午前、岐阜県高山市の北アルプスの西穂高岳で福岡市の66歳の男性が山頂近くから滑落して死亡しました。 https://t.co/uONyL7BHK5
報導指出，佐藤憲明和女兒在3日早上7時許從山莊出發，在10時許就已經攻頂西穂高岳成功，事故是在返回山莊的途中發生的。目前警方將調查事故發生的詳細情況。