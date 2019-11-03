快訊／台南17歲少年橋邊釣魚「甩竿誤觸高壓電」！手臂+腹部嚴重燒燙傷

記者林昱萱／台南報導

台南3日下午發生一起意外事故，當時一名17歲少年在後壁陸橋附近釣魚，但卻疑似在甩竿時，誤觸一旁的高壓電線，因此遭到高壓電電擊，導致右側手臂、右側腹部遭燒燙傷，全身約有12%的2至3度灼傷，目前仍在醫院救治當中。

這起事件發生在3日下午12時許，當時消防局接獲報案指稱有民眾在後壁陸橋下被電擊，而遭電擊的17歲少年，當時在橋下釣魚，疑似是因為在甩竿時誤觸高壓電線，才會遭到電擊，導致身上約有12%的灼傷，所幸少年意識清楚，而至於事故詳細原因仍有待調查釐清。

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