　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓消防直升機今打撈出海！時隔3天尋獲2遺體　還有5人失蹤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓救援直升機墜海，海警持續搜救。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 海警今早投入25名潛水員搜救，下午1時30分因天氣狀況惡化緊急中斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓一架搭載7人的消防直升機10月31日晚間自獨島（日本稱竹島）欲飛回本島，起飛僅2至3分鐘後驚傳墜海。當局今（3）日將墜落的EC-225型救護機體打撈出海，但仍有部分機骸及內部儀器落入海中，以及5名失蹤者下落不明。

海警2日晚間尋獲2具屍體，潛水無人機接著又偵測到機體內疑似有1具屍體。當局打撈機骸前雖在屍體所在位置設置網子，屍體還是在機身被吊起時不敵重力落海。但已經確認這具遺體就在機體原先所在的地點附近，待天氣狀況好轉後就會展開搜索。此外，消防當局說明，2具失蹤者遺體今早已經以直升機移送到大邱東山醫院，確認死者身分後會和家屬討論後事。

綜合韓媒報導，獨島警備隊10月31日晚間獲報，附近一名捕蟹的5旬漁船船員大拇指指節被切斷，向中央119救援本部請求支援。一架直升機晚間9時33分自大邱起飛，10時49分先在鬱陵島降落，約8分鐘後再次起飛，11時22分飛抵獨島，待病患及家屬上機後，包括消防隊員共7人11時26分搭機自獨島起飛，離地2至3分鐘後墜海。

當時患者已經找到被切斷的指節部位，原先預計降落在大邱頭流棒球場後立刻送到當地接合斷肢的專門醫院。院方指出，此前接獲消防單位通報，一名急救患者會在1日凌晨2時左右到院，醫療團隊也早在現場待命，未料發生墜機意外。目擊這起事件的獨島警備隊長則向《韓聯社》透露，直升機起飛後不到2分鐘就墜落。

►7人失蹤！南韓消防直升機載病患就醫墜海　經14小時尋獲機身及1遺體

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
目睹2歲兒墜80m奧萬大橋亡！「母抓空」崩潰　消防員還原過程
E奶韓粉亂入小英造勢！喊「抓到1450」　真相卻讓她糗了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

126cm侏儒男分手178cm女模　曝光新女友「顏值爆表」網喊：超羨慕！

川普上任推文1.1萬則　誇耀自己也讚揚獨裁者100次以上

19歲少女破門「揮舞大刀」硬上前男友　洩慾後床上尿尿…被關20年

南韓消防直升機今打撈出海！時隔3天尋獲2遺體　還有5人失蹤

女會計師和家人坐崖邊聊天　起身瞬間「滑落18m瀑布底」男友想拉住卻撈空！

沙灘上發現胸罩被沙子掩埋　一掀開竟揭出夫婦雙屍命案

19歲少女「萬聖夜車震」太激烈　頸部壓傷當場往生了

3個月性侵妻子104次「最多1天3次」　大馬狼父再摸3幼女洩慾

首里城重建募款1億日圓3天達標！　那霸市：速度超乎預期

沉沒101年卡死「風雨竟移動老鐵船」　飄向尼加拉大瀑布…場景驚呆管理員

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

126cm侏儒男分手178cm女模　曝光新女友「顏值爆表」網喊：超羨慕！

川普上任推文1.1萬則　誇耀自己也讚揚獨裁者100次以上

19歲少女破門「揮舞大刀」硬上前男友　洩慾後床上尿尿…被關20年

南韓消防直升機今打撈出海！時隔3天尋獲2遺體　還有5人失蹤

女會計師和家人坐崖邊聊天　起身瞬間「滑落18m瀑布底」男友想拉住卻撈空！

沙灘上發現胸罩被沙子掩埋　一掀開竟揭出夫婦雙屍命案

19歲少女「萬聖夜車震」太激烈　頸部壓傷當場往生了

3個月性侵妻子104次「最多1天3次」　大馬狼父再摸3幼女洩慾

首里城重建募款1億日圓3天達標！　那霸市：速度超乎預期

沉沒101年卡死「風雨竟移動老鐵船」　飄向尼加拉大瀑布…場景驚呆管理員

日職／輸掉日本一後　巨人想砸錢挖樂天、羅德球員

YAMAHA CUP／去年亞軍協和國小意外落馬　教練盼改進態度溝通

館長轟韓國瑜「背信忘義厚顏無恥」！以「討客兄」為例　酸韓落跑參選

減肥這樣吃！醫激推「運動前喝2飲品」燃脂率大增17%：冰的更好

曾沛慈送上「長長、硬硬、有毛」禮物...戴愛玲驚喊：好害羞！

YAMAHA CUP／中區51隊激戰　大興飛翔、國安活力熊晉級全國賽

12強／張進德擋球紮實　洪總：美國訓練值得學習

天氣轉涼了！　橘貓三巨頭化身「U型沙發」擠壓式饋修

12強／中華隊氣氛好為廖乙忠慶生　林凱威有信心打進東京

顏寬恒站在消波塊上拍MV　朱立倫：海景第一排！體驗台中海線風情

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

國際熱門新聞

2高富帥為辣腿妹決鬥1死　二級謀殺成立

藥妝店馬桶塞住...拉出嬰兒上半身屍體

柴犬卡在保險桿　女駕駛狂開45分鐘

夫妻登郵輪半夜「撞牆啪啪＋騷聲狂吼」船長怒丟包

少女完成「藍鯨遊戲」第50項任務　臥軌碾成肉醬

菲律賓台商身中20刀死！小偷自首了

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

收養浪汪誤認狐狸　竟是超猛純種犬

泰睡美人洞再開放！1天吸2000遊客

科學家重建「1000歲維京女戰士」臉蛋　金髮藍眼美爆

她揮大刀硬上前男友　被關20年

上學遇地雷引爆　9阿國兒童遭炸死

法國傳人口販運！貨櫃躲31巴基斯坦人

老公買不起蛋　印度人妻和小王私奔

更多熱門

相關新聞

首里城重建募款1億日圓3天達標！

首里城重建募款1億日圓3天達標！

日本沖繩縣那霸市為了重建被燒毀的首里城（Shuri Castle），1日啟動為期152天、目標籌到1億日圓的線上募款活動。截至台灣時間3日下午5時10分左右，募款金額已達標，達成率100.6%。日本放送協會（NHK）稍早引述那霸市政府的說法指出，善款募集的速度超出預期，著實令人感到吃驚。

日翁登山失足　2小時尋獲已成屍

日翁登山失足　2小時尋獲已成屍

駐日美軍飛行時自拍　3人遭撤離

駐日美軍飛行時自拍　3人遭撤離

7旬婦一家4口結伴自殺逾1月成腐屍

7旬婦一家4口結伴自殺逾1月成腐屍

首里城火災新進度　焦黑配電箱曝光

首里城火災新進度　焦黑配電箱曝光

關鍵字：

墜海消防直升機日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

林俊傑罹「罕見疾病」！嘴冒70多顆潰瘍

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

即／2歲童墜奧萬大吊橋　送醫宣告不治

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

泫雅上節目放閃　被問戀愛細節「羞躲Dawn身後」

宋慧喬「耳下全光」PO激短髮照！

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面