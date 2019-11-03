薩爾瓦多驅逐委內瑞拉外交官「限48小時離境」　美國力挺

▲ 薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）3日下令驅逐所有委內瑞拉外交官，限時48小時離境，強調委內瑞拉的馬杜洛政權（Nicolás Maduro）不再合法，認定瓜伊多（Juan Guaidó）才是國家領導人。對此，美國駐薩爾瓦多大使羅納德強生（Ronald Johnson）抱持正面態度，支持薩爾瓦多的決定。

綜合BBC、半島電視台等外媒報導，布格磊已多次不承認馬杜洛政權的合法性，薩爾瓦多政府也強調，如今的決定與先前立場一致，且此態度將會繼續下去，直到委內瑞拉舉行自由選舉為止。與此同時，薩爾瓦多也表明未來會接受瓜伊多任命的委內瑞拉新任外交使節。

消息一出，美國駐薩爾瓦多大使羅納德強生（Ronald Johnson）立刻做出正面回應，「我們讚賞布格磊政府承認瓜伊多是委內瑞拉臨時總統，確保薩爾瓦多站在歷史正確的這一邊，委內瑞拉的人民有權選出為他們謀福利的總統和政府，而不是為了自身利益的人。」

瓜伊多今年1月宣布自己是臨時總統，迄今獲得超過50個國家認同，包括美國、巴西、哥倫比亞、智利等國；而馬杜洛則是獲得古巴、中國、俄羅斯等國家支持，並未因瓜伊多崛起而下台。

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