川普要求移民「證明有錢看醫生」才能領簽證　被法官臨時禁制令擋下

▲美國總統川普曾宣布，移民必須證明能夠支付醫療費用，否則無法獲得簽證。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普10月4日宣布，移民必須證明擁有健康保險，或有經濟能力支付醫療費用，才能夠領取簽證（Visa）進入美國，原訂11月3日生效。但是，聯邦法官賽門（Michael Simon）2日發布全國性的「臨時禁制令」阻止上述政策，因為這些規範有可能對於移民與家人造成無法彌補的傷害。

《中央社》報導，法官賽門來自俄勒岡州波特蘭（Portland）聯邦法院，他批准了為期28天的全國性臨時禁制令，阻止政策生效，並在內文寫道，這一項規定可能會讓移民「與家人分離，延遲獲得家人已有資格取得的簽證。這些風險可能導致的傷害，是無法被彌補的。」

正義行動中心（Justice Action Center）律師宋艾瑟（Esther Sung）對此表示，如果新政策如期生效，「每年可能會有2/3的移民的移民無法與家人團聚」，「我們很開心法庭了解重要性，但這只是第一步。」

▲許多公民團體抗議新政策，認為將會拆散移民家庭。（圖／達志影像／美聯社）



根據《紐約時報》，川普10月4日公告，移民必須證明，一旦成為美國永久居民後，將擁有保險或者足夠的經濟能力，負擔「合理預測範圍內的醫療費用」，否則無法取得簽證入境。法規中提到，如果不這麼做，這些成本「將會以更高額稅收、更昂貴保費或更昂貴醫療服務費用的形式轉嫁到美國人民身上。」

創新法律實驗室（Innovation Law Lab）、美國移民律師協會（American Immigration Lawyers Association）等公民協會先前指出，川普公告的新政策將會立即造成不可彌補的傷害，是「透過總統命令，改寫我們的移民與健康照護法律」，每年禁止高達37.5萬合法移民，「顯然不合法。」

據了解，美國政府先前提出新移民政策，拒絕把綠卡發給接受「食物券」（Food Stamp）、住宅津貼等政府補助的人。這一項規定10月被聯邦法官否決。

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