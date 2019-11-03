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駭客利用WhatsApp漏洞　20國高官手機遭接管

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▲WhatsApp。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 熟知WhatsApp違法行為內部調查的消息人士表示，有5大洲、至少20國的重要政府及軍事官員，被針對這款應用程式漏洞的駭客鎖定。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

根據熟知通訊軟體WhatsApp公司調查的消息人士，多個美國盟邦的高階政府官員今年稍早被針對臉書（Facebook）旗下這款應用程式漏洞的駭客鎖定，進而接管用戶手機。

熟知WhatsApp對這些違法行為內部調查的消息人士表示，在已知受害者中，有5大洲、至少20國的重要政府及軍事官員。他們說，許多被害者來自美國盟邦。

駭客入侵政府高階官員手機的數量較此前報導的還多，代表WhatsApp網路被駭恐會帶來廣泛政治和外交後果。

臉書所有的通訊軟體巨擘WhatsApp上月29日對以色列駭客工具開發公司NSO集團（NSO Group）提告。

WhatsApp指控，NSO集團利用這款應用程式的伺服器漏洞，打造並販售駭客平台，在今年4月29日至5月10日間，幫助顧客駭入至少1400名用戶的手機。

被駭的WhatsApp用戶總數可能更高。駭客目標之一的倫敦人權律師寄給路透社的照片顯示，有人4月1日試圖駭進他的手機。

NSO曾表示，只將間諜軟體販售給政府顧客。目前尚不清楚誰使用軟體駭入官員手機。

知情人士表示，部分受害者在美國、阿拉伯聯合大公國、巴林、墨西哥、巴基斯坦與印度。

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