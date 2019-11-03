看直播抽Apple Watch　勞動部將舉辦第6屆職業再設計獎

▲勞動部將舉辦第6屆職業再設計創意競賽。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

為協助身心障礙者及中高齡者順利就業融入社會，勞動部指出將在6日舉辦職業再設計創意競賽，希望能透過優秀作品帶領社會大眾認識職務再設計，進而運用在職場。另外，發表會將於「台灣就業通」臉書粉絲頁全程直播，民眾只需分享直播預告訊息或觀看直播留言，就有機會抽中Dyson吹風機、Apple Watch、Nescafe膠囊咖啡機等多項好禮。

勞動部表示，本屆創意競賽分為感官障礙設計、動作障礙設計、認知學習障礙設計、中高齡及高齡者通用設計等4個組別，歷經2個多月的徵件宣導，全國共計有175件作品參加競賽，經過委員初審及決審，評選出兼具創新及實用的23件優勝作品，各類組首獎將頒發20萬元獎金及獎座。

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勞動部說，身心障礙者因生理或心理功能的限制，或多或少會帶來工作上的不便，職務再設計的概念並非調整身心障礙者自身的狀態去符合工作與職務需求，而是反向思考可以改善與調整哪些工作或職務因素，以排除身心障礙者工作障礙。

勞動部透露，據統計107年度雇主申請職務再設計的件數，約4950件，其中中高齡者佔了2400件，身心障礙者約2550件。但勞動部也說，這些職業再設計得獎作品都基本上都未進入量產的狀況，唯一一件作品就是第4屆中的動作障礙組有件得獎作品已經進入量產階段，第5屆有將優秀作品上盜墓資平台上，但後續皆因為沒達到門檻因此沒辦法進行量產。

另外，勞動部說，職務再設計創意競賽優勝作品成果發表會將在頒獎典禮當天下午舉行，由競賽創作團隊分享從發想到實作的過程，及協助身障或中高齡朋友在職場上克服困難、發揮職能的好方法。另外，發表會將於「台灣就業通」臉書粉絲頁全程直播，民眾只要分享直播預告訊息或觀看直播留言，就有機會抽中Dyson吹風機、Apple Watch、Nescafe膠囊咖啡機。

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