女會計師和家人坐崖邊聊天　起身瞬間「滑落18m瀑布底」男友想拉住卻撈空！

▲漢娜跟男友爬完岩石後，起身滑落瀑布底。（圖／翻攝自當事人社群網站下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名29歲實習會計師，日前和男友、母親、妹妹一同到郊外的瀑布「Kinder Downfall」健行，原本是相當令人開心的溫馨時刻，就在女會計師跟男友坐在岩石頂端聊完天後，才一起身就因為重心不穩而從18公尺高的瀑布頂端墜落，當場爆頭慘死。男友難過的表示，兩人原本才在勾勒未來的藍圖，「甚至明天就是我30歲生日，現在她卻離開了」。

根據英國《太陽報》報導，漢娜（Hannah Lowe）上月底與男友、母親、妹妹休假時開車3小時到當地著名的瀑布散步，一行人路途上說說笑笑相當開心，一路走到了瀑布頂端的岩石上漢娜跟男友就獨自坐在崖邊的石塊上聊天。

漢娜的男友隔天就是30歲生日，兩人開心地聊著未來要買的房子、生活，然而就在起身準備離開時，漢娜因為重心不穩瞬間從18公尺高的岩石頂端墜落到瀑布底，男友亞當（Adam Stanaway）試圖想要伸手抓住女友的手，但是卻還不及，眼睜睜的看著愛人驚恐的臉帶劃過腦袋，接著消失。

▲漢娜跟家人關係相當親密，悲劇發生後大家都很不捨。

亞當隨即呼喊漢娜的母親一同幫忙，但是就在底端找到她時，已經腦部受到劇烈撞擊身亡。亞當接受警方調查時提到，「我們只是多走了幾步路，坐在一些岩石上，隔天就是我的生日，我們還準備一起買一間房子，只是在起身的時候漢娜滑落了，我想抓她但回過神卻抓不住她」。

漢娜的解剖報告顯示，她是因為受到腦部劇烈撞擊，也沒有任何其他的外傷，因為認定應該就是意外死亡。漢娜生前跟家人關係非常好，從小就是攀岩、爬山的好手，沒有人想到她竟然會因此而結束生命。親友難過的表示，「我們永遠都會記得她的好、快樂、美麗」。

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