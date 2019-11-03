鄭容和一退伍就宣布「下個月開演唱會」！　羞認當兵期間TWICE帶來大力量

記者張筱涵／綜合報導

韓星鄭容和3日正式退伍了！在眾多粉絲和媒體的等待下，帶有一點緊張感地站在門口敬禮，接受訪問時透露在軍中看著TWICE獲得了很大的力量，同時也帶給粉絲好消息。

▲▼成為鄭容和當兵時期最大力量的女團是TWICE。（圖／翻攝自Newsen YouTube、TWICE臉書）

鄭容和3日正式退伍，當兵的時候不只獲得了體力獎第一名，還有TOP TEAM選拔獎狀、特等戰士獎、摩斯電碼第一名獎狀、讀書心得優秀獎等等，可說是一等一的優秀士兵。接受訪問時也說道：「辛苦的訓練會帶給未來生活很大的幫助，當兵生活是讓我更加成長的契機。」

▲鄭容和退伍了。（圖／取自推特／JYHSketchBook）

最後，鄭容和也不忘感謝一直以來給與支持的粉絲：「托各位支持打氣的福，我健康地完成當兵義務後退伍了！」粉絲們也準備了各式各樣的手幅和應援活動，像是遊覽車車身的慶祝廣告、應援餐車，也有香港粉絲特別自製應援版說「辛苦了，鄭容和，因為值得所以等待」，韓國粉絲也準備了「謝謝你健健康康地歸來」手幅，場面相當溫馨。

▲鄭容和也向正在當兵的CNBLUE成員們加油打氣。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

據韓媒《日間體育》報導，鄭容和為了等待20個月的粉絲準備了驚喜禮物，那就是12月起將展開演唱會和見面會，也有計畫以演員身分回歸。所屬經紀公司FNC娛樂也對此回應：「有收到許多戲劇邀約，目前正在討論中，預計明年以演員身分回歸。」

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