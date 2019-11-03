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台灣經貿網參加「斯里蘭卡電子展」　助台商搶攻海外商機　

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▲▼台灣經貿網Taiwantrade.com於斯里蘭卡電子展(INFOTEL 2019)首日獲得斯里蘭卡、印度等超過100多位買主造訪攤位。（圖／貿協提供）

▲台灣經貿網Taiwantrade.com於斯里蘭卡電子展（INFOTEL 2019）首日獲得斯里蘭卡、印度等超過100多位買主造訪攤位。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會台灣經貿網Taiwantrade.com（1日）帶領台商前往參加斯里蘭卡最大的ICT展「斯里蘭卡電子展」，獲得斯里蘭卡、印度等超過100多位買主造訪攤位，其中智慧條碼掃描機、迷你混音器、智慧電子鎖、MK數位秤重儀，詢問度最高，亦有買主詢問RFID智慧標籤、智慧監控、智慧家電控制模組等台灣供應商。

貿協指出，共精選21家會員產品與型錄現場展示，如得實國際智慧家庭跌倒偵測、隆盈科技4G戶外智能監控系統、科音國際迷你混音器、上善科技智能電子鎖以及宥榮企業藍芽條碼掃描機等資通訊相關產品，同時搭配台灣經貿網線上展覽專區（INFOTEL 2019），總計台灣經貿網展示台商資通訊產品超過1萬件，透過線上線下整合推廣，搶攻斯里蘭卡市場。

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貿協表示，台灣經貿網Taiwantrade.com開展首日即獲得斯里蘭卡、印度等超過100多位買主造訪攤位，其中智慧條碼掃描機、迷你混音器、智慧電子鎖、MK數位秤重儀問度最高，亦有買主詢問RFID智慧標籤、智慧監控、智慧家電控制模組等台灣供應商。

貿協透露，斯里蘭卡買主非常高興得知可以透過臺灣最大的B2B電商網站Taiwantrade.com，找尋所需產品以及供應商。

另外，貿協說，經濟部國際貿易局指導貿協建置的「台灣經貿網」Taiwantrade.com，是臺灣最大的B2B產品資料庫及貿易總入口網站，也是國外買主搜尋臺灣產品的首選網站，台商可運用多達13種語系及無上限型錄展示空間，向全球買主展示臺灣資通訊產品優勢，此外，透過台灣經貿網提供的服務，例如：視訊採購服務、買主行為數據分析、網站營運數據儀表板與客製化數據分析服務，協助我商掌握商機、精準開發，拓銷海外市場。
 

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