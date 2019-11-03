　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日埼玉火警「就在高速公路旁」　黑煙竄天…行車駕駛視線一片霧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林瑩真／編譯

日本埼玉縣三鄉市一棟建築物在3日上午莫名起火，現場黑煙竄天，幾乎影響一旁的常磐高速公路，附近還有住宅、學校及大型商業設施。

綜合日媒報導，起火的建築物位於三鄉市彦成5丁目，正好就是常磐高速公路的旁邊。建築物雖然沒有竄出大火，但黑煙不斷從窗戶冒出、一路升高，已經影響常磐高速公路行進車輛的視線，相當危險。

消防人員接獲通報趕到現場，正在撲滅火勢，目前尚未有傷亡消息傳出。報導指出，從高空畫面來看，建築物的2樓屋頂已經被燒落，隱約能從建築物中看見火勢，消防人員也在建築物周圍灑水，避免二次火災。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
新北4歲女童打翻「20公升熱豆漿」淋身！全身60%燙傷急送醫
為她祈禱！彰化國道車禍8月大女嬰命危　未來3天是關鍵期
「不熟台灣法律」求助AIT　美籍David曾獲墾丁颱風賽團體
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英貨櫃車冰屍案「越南妹證實亡」　家屬曝絕望死訊：無法呼吸快死了…

日本薩摩硫黃島火山爆發　「2級警戒」留意火山灰、飛石墜落

日埼玉火警「就在高速公路旁」　黑煙竄天…行車駕駛視線一片霧

卡車貨櫃打開又見31活人「3人是青少年」　法檢察官：全來自巴基斯坦

「歐洲太不負責任了」　土耳其內政部長：把IS成員都遣返回母國

辣腿妹「拿男友235萬爽花」轉身劈健美男　2高富帥街頭決鬥1死…判二級謀殺

旅菲20年台商「被刺20刀身亡」　22歲小偷自首了…爸媽一起來

馬利東北部軍事據點遭「恐攻」　至少53官兵喪生1平民死亡

上學遇「地雷引爆」！阿富汗9名兒童遭炸　慘死塔利班手下

睡美人洞重新開放！1天吸2000遊客「賞洞口」　泰足球小將奇蹟脫困爆紅

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

英貨櫃車冰屍案「越南妹證實亡」　家屬曝絕望死訊：無法呼吸快死了…

日本薩摩硫黃島火山爆發　「2級警戒」留意火山灰、飛石墜落

日埼玉火警「就在高速公路旁」　黑煙竄天…行車駕駛視線一片霧

卡車貨櫃打開又見31活人「3人是青少年」　法檢察官：全來自巴基斯坦

「歐洲太不負責任了」　土耳其內政部長：把IS成員都遣返回母國

辣腿妹「拿男友235萬爽花」轉身劈健美男　2高富帥街頭決鬥1死…判二級謀殺

旅菲20年台商「被刺20刀身亡」　22歲小偷自首了…爸媽一起來

馬利東北部軍事據點遭「恐攻」　至少53官兵喪生1平民死亡

上學遇「地雷引爆」！阿富汗9名兒童遭炸　慘死塔利班手下

睡美人洞重新開放！1天吸2000遊客「賞洞口」　泰足球小將奇蹟脫困爆紅

錄影中撞見「嫩男樹叢前後擺動上母驢」！當地居民曝：男性成年禮初夜獻給牠

飲料杯上黏「彎曲硬毛」弄不掉！她出手狂摳到崩潰　杯身翻轉網笑瘋：想摳+1

英貨櫃車冰屍案「越南妹證實亡」　家屬曝絕望死訊：無法呼吸快死了…

樓下是牙醫！她心動想買房...致命缺點「主臥下方是X光機室」 網勸三思

冬天的居家佈置小提案　用方形餐盤、自然陶土，讓空間更溫暖

南警交安貼圖有洋蔥…　LINE好友說：我會乖乖騎車

快訊／新北4歲女童打翻「20公升熱豆漿」淋身！全身60%燙傷急送醫

龍磐公園滑翔機砸死人　墾管處不排除未來禁辦！玩家籲勿因噎廢食

緩解單邊主義造區域經濟一體化　李克強訪泰推RCEP談判

300萬國畫寄快遞！打開發現「缺一角」...最後只獲賠1300元她氣炸

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

2高富帥為辣腿妹決鬥1死　二級謀殺成立

柴犬卡在保險桿　女駕駛狂開45分鐘

菲律賓台商身中20刀死！小偷自首了

少女完成「藍鯨遊戲」第50項任務　臥軌碾成肉醬

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

泰睡美人洞再開放！1天吸2000遊客

上學遇地雷引爆　9阿國兒童遭炸死

土耳其內政部長：把IS成員遣返母國

馬利遭「恐攻」　至少54死

女乘客爽PO高空開飛機　「親密機長」一旁幫錄影

Uber司機超哈「英大使館女員工」先姦後殺遭判死

法國傳人口販運！貨櫃躲31巴基斯坦人

130年歷史LV皮箱　烏克蘭夫妻拿來裝雞飼料

拍攝者成謎！首里城大火15秒近影曝

更多熱門

相關新聞

薩摩硫磺島火山噴發2級警戒　1公里生人勿近

薩摩硫磺島火山噴發2級警戒　1公里生人勿近

日本氣象廳指出，當地時間2日下午5點36分，鹿兒島縣的薩摩硫磺島上發生火山噴發，警戒級別從1級提升到2級，呼籲民眾遠離火山口至少1公里以上的距離，並注意火山灰與落石落下。

首里城重建募款破「5000萬大關」

首里城重建募款破「5000萬大關」

火燒幼兒園烈焰亂竄！

火燒幼兒園烈焰亂竄！

中華年輕多　王建民：第一場重要

中華年輕多　王建民：第一場重要

拍攝者成謎！首里城大火15秒近影曝

拍攝者成謎！首里城大火15秒近影曝

關鍵字：

日本埼玉縣三鄉市火災高速公路黑煙日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

2高富帥為辣腿妹決鬥1死　二級謀殺成立

看中劉宥彤3大能力　郭台銘說話了

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面