日埼玉火警「就在高速公路旁」　黑煙竄天…行車駕駛視線一片霧

記者林瑩真／編譯

日本埼玉縣三鄉市一棟建築物在3日上午莫名起火，現場黑煙竄天，幾乎影響一旁的常磐高速公路，附近還有住宅、學校及大型商業設施。

綜合日媒報導，起火的建築物位於三鄉市彦成5丁目，正好就是常磐高速公路的旁邊。建築物雖然沒有竄出大火，但黑煙不斷從窗戶冒出、一路升高，已經影響常磐高速公路行進車輛的視線，相當危險。

消防人員接獲通報趕到現場，正在撲滅火勢，目前尚未有傷亡消息傳出。報導指出，從高空畫面來看，建築物的2樓屋頂已經被燒落，隱約能從建築物中看見火勢，消防人員也在建築物周圍灑水，避免二次火災。

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