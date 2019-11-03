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自家後院收養浪汪「網狂勸是狐狸」　她送DNA檢測…驚見國家保護純種犬

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▲▼流浪狗被誤認狐狸，實際上是純種維多利亞高地野犬。（圖／翻攝自Facebook、IG）

▲萬迪被網友誤認成狐狸。（圖／翻攝自Facebook、IG）

記者林瑩真／綜合外電報導

澳洲墨爾本（Melbourne）布莱特（Bright）一名女子8月時發現了一隻被老鷹丟到自家後院的狗狗，決定收養並照顧牠。不過照片曝光後，大批網友留言直指「這是隻狐狸」，根本不是狗。

「今天早上起床時，聽到我家後院傳來動物哭聲，但我分不清是狗還是狐狸」。綜合外媒報導，女子在臉書PO文，說自己發現了一隻小動物，但當地本來就有許多野生動物，因此她分不清究竟是狗還是狐狸，只能暫且照顧牠，並為牠取名為萬迪（Wandi）。

不料照片一曝光，大批網友紛紛留言「這是隻狐狸啊」、「我猜這是隻狐狸，你會有點小麻煩」。在眾多網友的爭論下，原PO決定帶他去動物醫院進行DNA檢測，在檢測結果出爐之前，萬迪則被送往澳洲的野狗基金會避難所。

所幸，數週後結果出爐，萬迪是一隻受國家公園保護、100%純正的「維多利亞高地野犬」（Victoria highlands dingo），接下來將幫助遺傳學實驗室進行繁殖計畫，將純種澳洲野犬的基因留下。

不過報導指出，萬迪年紀尚小，還有背部抓痕、指甲被磨掉等傷口，猜測應該是被老鷹抓走，經過了很長時間才在後院被人發現。

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