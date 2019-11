沉沒101年卡死「風雨竟移動老鐵船」　飄向尼加拉大瀑布…場景驚呆管理員

▲百年沈船移動。(圖/翻攝自尼加拉公園委員會)

記者陳亭伃/綜合報導

大自然所帶來的變動,有時可能會改變百年、千年以來的景觀。近日加拿大尼加拉公園委員會(Niagara Parks Commission)表示,一搜1918年沉沒在尼加拉河底的鐵船,竟然脫離河床開始移動,目前正向大瀑布的邊緣移動,但無墜落的風險。這樣的奇觀讓公園管理者感到相當驚奇,因為多年來這艘船都沒有被大風大雨干擾過。

根據《CNN》報導,上月31日尼尼加拉公園委員會提到,近日的天氣讓沉沒百年的老鐵船離開了原本卡住的岩石,往更靠加拿大一側的瀑布區移動,這可以說是一世紀以來最明顯的移動。

這艘老鐵船在1918年8月6日的疏浚工程中,因為脫離拖船,結果遭到水流帶走到尼加拉河中游,之後卡在馬蹄瀑布約594公尺的河床石塊中間,之後的101年完全都沒有移動過,但因為萬聖節時有風雨讓鐵船側翻,開始出現旋轉式的移動。

但目前鐵船僅是小小移動50公尺之後,隨著天氣改變又再度停止,管理員也表示很可能這樣一停下,就要又要過數十年甚至百年,目前卡在接近尼加拉瀑布邊緣,公園委員會也將會持續監視其移動方向,確保不會有墜落的狀況。

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



History of the Iron Scow Rescue: https://t.co/9Pehx8dabS pic.twitter.com/AG4nfLrzXx