RCEP成員國明東協峰會後擬宣布「2020再簽」　放棄年內達共識

▲ 泰國曼谷東協峰會將於4日落幕。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國、日本、南韓及東南亞國協（ASEAN）等亞太16國的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）原先預計在年內達成協議，但至今未能取得共識，或將延到2020年。日本《共同社》2日援引知情人士說法報導，16國領導人可能會在下周宣布，放棄在2019年年底前達成協定的目標。

由中國主導的RCEP包括東協10國及印度、日本、南韓、澳洲及紐西蘭，談判始於2012年，最初預計在2015年結束，但中國與印度對彼此的市場准入程度分歧不見好轉。泰國政府本期待4日在曼谷的東協峰會上宣布達成協議，以一項重大外交成就為其擔任東協主席國的一年畫下句點，但恐怕希望落空。

《共同社》指出，16國領導人4日將在曼谷峰會會後聯合聲明中承諾，會在2020年簽署一項協議，創建全球最大的自由貿易區。消息人士也補充，有關RCEP的大部分談判已經完成，少數懸而未決的雙邊問題則將在2020年2月前得到解決。

該名人士說明，RCEP成員國已經完成對20個領域的談判，但仍有1個成員國持保留態度。這個國家普遍被指為印度，因其顯然尚未對關稅等關鍵問題達成共識。部分外交人士擔心，若談判無法取得進展，印度可能完全退出RCEP框架。

RCEP消息人士說明，印度長年來不斷承受對中國的巨額貿易逆差，因此不願降低貿易壁壘。若覆蓋全球一半人口的自由貿易區成為現實，16國間的貿易與投資活動將因取消或降低關稅等措施而增強。但印度擔心，該協議將導致中國智慧型手機等廉價工農業產品流入，進一步增加中國貿易順差。而中國近來極力推動RCEP，因美中貿易戰導致該國經濟成長趨緩。

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