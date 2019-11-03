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灰髮淫男「教堂墓園」伸狼爪！　55歲婦「悲傷坐在長椅上」竟被性侵崩潰

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▲▼英國霍夫（Hove）聖安德烈教堂（St Andrew`s Church）。（圖／翻攝維基百科）

▲英國霍夫（Hove）聖安德烈教堂（St Andrew`s Church）發生一起可怕的強暴案件。（圖／翻攝維基百科）

記者吳美依／綜合外電報導

英國霍夫（Hove）於31日傳出一起強暴案件，一名55歲婦人萬聖節晚間來到聖安德烈教堂（St Andrew's Church）墓園，哀傷地坐在長椅上，竟被坐在身旁的陌生灰髮男人性侵。警方表示，受害者大受打擊，直到現在仍無法平復心情，甚至沒有辦法與警方交談，敘述事發經過。

綜合BBC、《天空電視台》、《每日星報》報導，55歲婦人31日來到聖安德烈教堂的墓園，獨自一人坐在長椅上。此時，一名穿著牛仔褲的灰髮男人默默坐到旁邊，竟大膽伸出狼爪，強暴前來哀悼的女子。據了解，這起犯罪發生在下午5時30分至6時30分之間「暮色降臨」的時刻。

▲▼長椅。（圖／PIXABAY）

▲婦人坐在長椅上，竟被身旁男人性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

東薩西克斯郡（East Sussex）警方表示，嫌犯是一名四十多歲的白人男性，身高5英尺6英寸（大約167公分），中等身材，最大的特徵是一頭短短的灰色頭髮。他們指出，案發地點附近非常熱鬧，距離大賣場「特易購」（Tesco）也不遙遠。

警方提到，受害者的心理受到嚴重創傷，直到現在依然處於「非常痛苦、脆弱的狀態」，無法提供更多案情細節，正在接受專業諮商與治療。治安防衛調查小組（Safeguarding Investigations Unit）的副督察馬洛奇（Vickie Maroki）呼籲知悉相關線索的民眾提供資訊，「我們相信這是一起獨立案件，但是希望盡可能快速查獲、了解更多細節。」

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