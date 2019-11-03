憂右翼極端主義崛起！　德國德勒斯登宣布進入「納粹緊急狀態」

▲德勒斯登宣布進入「納粹緊急狀態」。圖為「愛國歐洲人反對西方伊斯蘭化」（PEGIDA）2018年10月在當地舉辦的遊行。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

德國東部城市德勒斯登（Dresden）宣布進入「納粹緊急狀態」（Nazinotstand），提案議員阿申巴赫（Max Aschenbach）認為，極右翼極端主義的行動越來越頻繁，讓自由民主社會受到威脅。德國基督教民主聯盟（CDU）表示，這是一種不公平又蓄意的挑釁。

綜合CNN、BBC報導，德勒斯登市議會30日進行投票，以39票贊成，29票反對通過決議案，宣布城市進入「納粹緊急狀態」。來自左派「黨」（Die Partei）的阿申巴赫主張，「右翼極端主義的態度與行動發生頻率越來越高，讓開放、民主的社會受到威脅，出現嚴重問題」，提案呼籲幫助右翼暴力的受害人，承諾建立「保護弱勢族群，堅決反對納粹。」

▲學者認為，這一項決議案的「象徵性」意義較大。圖為PEGIDA在德勒斯登舉辦遊行。（圖／達志影像／美聯社）

阿申巴赫指出，雖然決議案通過，但市議會其實沒有義務採取具體行動，「理論上，現有的措施應該對此給予更優先的考慮，未來的決定也將遵循這個原則。」

政治學教授艾茨海默（Kai Arzheimer）長期研究右翼極端主義，他指出，此決議案主要形成「象徵性」影響力，但也意味著以後可能有更多資金、資源被分配到打擊極端主義的政策項目。

▲反對者認為，這一項決議案是蓄意挑釁。圖為PEGIDA在德勒斯登舉辦遊行。（圖／達志影像／美聯社）

德國基督教民主聯盟（CDU）的唐豪瑟（Jan Donhauser）認為，決議案「是一種蓄意的挑釁」，因為「緊急狀態指的是公共秩序的嚴重威脅或崩解」，但只把焦點放在右派並不公平，「我們是民主基本秩序的守護者，不論來自哪一派極端主義的暴力，都不能相容共存。」他認為，絕大多數的市民「都不是反民主人士。」

德勒斯登是薩克森自由州（Saxony）的首府，被外界長期視為右翼大本營，是右派政黨德國國家民主黨（NPD）、德國另類選擇黨（AfD）的起源地。「愛國歐洲人反對西方伊斯蘭化」（PEGIDA）運動要求政府限制移民，自從2014年在這座城市發起後，持續舉行集會。

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