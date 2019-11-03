租豪宅辦萬聖節派對爆槍擊5死　Airbnb宣布：即日起禁訂房開趴！

▲ 奧林達派對槍擊案第5名死者1日晚間在醫院身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北加州一群年輕人以Airbnb在奧林達（Orinda）包下一棟豪宅舉辦萬聖節派對，吸引逾百人參加，沒想到遭人持槍闖入掃射，釀成至少5人死亡，而槍手至今還在逃。這起悲劇過後，Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）在推特上宣布，即日起禁止出租「派對屋」。

切斯基2日在推特上發文表示，該公司將加倍努力，以打擊未經允許的聚會，杜絕濫用租房辦活動，包括導致奧林達的這起可怕槍擊案發生的行動。他說明，Airbnb將成立專門打擊派對屋的快速應變小組，同時手動篩選高風險客群；任何違反這些政策的用戶都可能立即被除名，「我們必須做得更好，而且我們會做到。這（槍擊案）是不可接受的。」

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: — Brian Chesky (@bchesky) November 2, 2019

《衛報》報導，事發的Airbnb豪宅在網站上明示禁止舉辦派對、吸菸及攜入武器、大麻。屋主麥克‧王（Michael Wang）指出，向他租屋的女子謊稱，要為12個人舉辦家庭聚會。但他在31日當晚透過監視器發現，屋內人數遠遠超過12人。

當地官員說明，一個小團體租下這棟房子，在Instagram上宣傳31日晚上的「豪宅派對」，最後吸引整個舊金山灣區至少100人前來參加，沒想到晚間11時左右發生槍擊，傷者人數目前還不清楚，但有3人當場喪命，另有2人在醫院死亡，年齡都低於30歲。截至2日為止，警方尚未逮捕任何嫌犯，僅在屋內找到2把槍。

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