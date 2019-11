租豪宅辦萬聖節派對爆槍擊5死　Airbnb宣布：即日起禁訂房開趴！

▲ 奧林達派對槍擊案第5名死者1日晚間在醫院身亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國北加州一群年輕人以Airbnb在奧林達(Orinda)包下一棟豪宅舉辦萬聖節派對,吸引逾百人參加,沒想到遭人持槍闖入掃射,釀成至少5人死亡,而槍手至今還在逃。這起悲劇過後,Airbnb執行長切斯基(Brian Chesky)在推特上宣布,即日起禁止出租「派對屋」。

切斯基2日在推特上發文表示,該公司將加倍努力,以打擊未經允許的聚會,杜絕濫用租房辦活動,包括導致奧林達的這起可怕槍擊案發生的行動。他說明,Airbnb將成立專門打擊派對屋的快速應變小組,同時手動篩選高風險客群;任何違反這些政策的用戶都可能立即被除名,「我們必須做得更好,而且我們會做到。這(槍擊案)是不可接受的。」

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: