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辣腿妹「拿男友235萬爽花」轉身劈健美男　2高富帥街頭決鬥1死…判二級謀殺

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▲▼2位帥氣中國留學生為了爭奪一個正妹，在加拿大街頭互毆。（圖／翻攝自微博）

▲河南19歲王浩志深愛女友卻被戴綠帽，賠了大筆金錢又沒了性命。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合外電報導

2名中國留學生因爭風吃醋，在加拿大多倫多街頭互毆導致1死命案，終於在美東時間週五（1日）開庭。控辯雙方針對范博喬歐死王浩志而被起控二級謀殺罪成立，提出量刑參考，將交由法官於6日宣判刑期。

根據新加坡《星島日報》報導，19歲河南留學生王浩志的母親出庭時表示，兒子死後連續下了2天雨，像是他在哭訴不捨離開家人，讓失去愛子的她痛苦得必須靠安眠藥入眠。她淚控二級謀殺罪名過輕，不認同這項判決；王浩志的父親及胞弟也控訴家庭被毀。

▲▼2位帥氣中國留學生為了爭奪一個正妹，在加拿大街頭互毆。（圖／翻攝自微博）

▲據了解，譚佳琪的撩撥情緒，才是最終促使兩人上街頭互毆的原因。（圖／翻攝自微博）

范博喬在法官麥當納（Ian MacDonnell）的允許下，向王浩志家屬表明案發後被告知不得與死者家屬接觸，如今知道無法作出補償，並正式向死者家屬道歉。

控方要求判刑8年，而辯方則建議判處監禁3年；法官麥當納將於美東時間下周三（6日）開庭宣判年期。

▲▼2位帥氣中國留學生為了爭奪一個正妹，在加拿大街頭互毆。（圖／翻攝自微博）

▲范博喬痛毆王志浩致死，最後因譚佳琪人間蒸發，誰也沒得到誰。（圖／翻攝自微博）

事件發生於2017年，初到加拿大留學的王浩志正和女友譚佳琪陷入熱戀，寧願住在地下室省住宿花費，騰出近10萬元加幣（約新台幣235萬元）讓女友買炫耀性商品，人高馬大的他則從90公斤暴瘦剩67公斤。

當王浩志得知譚佳琪其實是個花心女後，便找上她的20歲新歡范博喬理論，最後在多倫多街頭爆發肢體衝突被毆致死。加拿大警方指出，2人赤手空拳對打，「王浩志是被活活用亂拳打死的，血跡四濺。」不少網友透露，譚佳琪其實兩人情緒的操縱者，她教唆、挑撥兩人的情緒，促使他們上街頭決鬥，鬧出人命後立刻刪除所有社群上號，神秘蒸發。

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