旅菲20年台商「被刺20刀身亡」　22歲小偷自首了…爸媽一起來

▲菲律賓68歲薛姓台商發現闖入工廠的小偷，阻止不成反被刺近20刀身亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

菲律賓薛姓台商10月29日在描籠涯（Barangay）一處倉庫內被人發現，身中近20刀，送醫後不治死亡。嫌犯逃亡2天後，在父母的陪同下向警方投案。

根據《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）、菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer），68歲薛姓台商在一處工業倉庫中被人發現時仍有呼吸，但搭救護車抵達布拉干省（Bulacan）一間醫院急救後，被宣告不治死亡。

警方從倉庫附近的監視器畫面確認，從犯案現場走出來的嫌犯為22歲的馬可斯（Ralph John Aron Marcos），與目擊民眾指認的為同一人。10月31日上午11點30分，馬可斯在父母陪同下到警局向地方首長席維斯特列（Ricky Sylvestre）投案。

警方在犯案現場找到馬可斯行兇用的刀，也在嫌犯家中找到疑似做案時穿的褲子，並由目擊民眾指認確定。全案由法庭審理中。

根據《中央社》報導，菲律賓北縣台灣廠商聯誼會創會會長謝儀表示，薛姓台商旅菲近20年，將塑膠帆布事業經營到相當規模，案發當天被闖入工廠行竊的馬可斯殺害。

中華民國駐菲代表處另務組長表示，薛男的菲律賓友人在案發後通知國內相關單位；代表處獲報後也立即協助聯絡家屬處理。

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